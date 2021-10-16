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"Ти завжди можеш вибрати сходи": українці з гумором "вшанували" пам’ять бойовика "Мотороли"

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Бойовик "Моторола".
Бойовик "Моторола".

З моменту вбивства бойовика минуло п’ять років.

У 2016 році в ліфті свого будинку підірвали одного з ватажків "ДНР" Арсена Павлова, більш відомого як "Моторола". На окупованій території в Донецьку йому напередодні дати встановили черговий пам’ятник. Українські користувачі інтернету по-своєму згадали про цей день — змінили постер фільму "Ліфт" в річницю ліквідації.

Картинку опублікувала група в Facebook "Баба і кіт".

На ній додані дата смерті і "виконавці" головних ролей, а також слоган "ти завжди можеш обрати сходи".

У коментарях користувачі згадали про нардепа Іллю Ківу.

"Моторола" був відомий своєю жорстокістю — через підозри в тортурах, розстріли і знущання з людей СБУ в 2015 підозрювала бойовика по 438 КК (порушення законів війни). З січня того ж року він перебував під санкціями Євросоюзу.

Після того як в жовтні 2016 його з охоронцем підірвали в ліфті, виникли кілька теорій, хто міг це зробити. Підозрювали як українські диверсійні групи, так і конфлікти всередині окупаційних політичних кіл.

Раніше "Телеграф" писав, що бойовик зі збройних бандформувань на території ОРДЛО втік і здався в полон ВСУ.

Теги:
#Ліфт #Бойовик &quot;ДНР&quot; Моторола
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