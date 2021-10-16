"Ти завжди можеш вибрати сходи": українці з гумором "вшанували" пам’ять бойовика "Мотороли"
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З моменту вбивства бойовика минуло п’ять років.
У 2016 році в ліфті свого будинку підірвали одного з ватажків "ДНР" Арсена Павлова, більш відомого як "Моторола". На окупованій території в Донецьку йому напередодні дати встановили черговий пам’ятник. Українські користувачі інтернету по-своєму згадали про цей день — змінили постер фільму "Ліфт" в річницю ліквідації.
Картинку опублікувала група в Facebook "Баба і кіт".
На ній додані дата смерті і "виконавці" головних ролей, а також слоган "ти завжди можеш обрати сходи".
У коментарях користувачі згадали про нардепа Іллю Ківу.
"Моторола" був відомий своєю жорстокістю — через підозри в тортурах, розстріли і знущання з людей СБУ в 2015 підозрювала бойовика по 438 КК (порушення законів війни). З січня того ж року він перебував під санкціями Євросоюзу.
Після того як в жовтні 2016 його з охоронцем підірвали в ліфті, виникли кілька теорій, хто міг це зробити. Підозрювали як українські диверсійні групи, так і конфлікти всередині окупаційних політичних кіл.
Раніше "Телеграф" писав, що бойовик зі збройних бандформувань на території ОРДЛО втік і здався в полон ВСУ.
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