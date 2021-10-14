В окупованому Донецьку готують площу і другий пам'ятник бойовику "Моторолі"

З моменту ліквідації найманця РФ 16 жовтня пройде 5 років

Окупаційна влада Донецьку вирішила встановити черговий памʼятник жорстокому вбивці Арсену Павлову (більше відомий як Моторола), який був ватажком батальйону російських найманців "Спарта" і вбивав українських військовослужбовців на Донбасі.

Інформацію про встановлення памʼятнику опублікували ЗМІ окупантів.

Відомо, що з нагоди пʼятої річниці з дня гибелі "Мотороли" на його честь відкриють меморіал у сквері Маяковського (Київський район Донецька), який буквально кілька днів тому назвали іменем — площа Арсена Павлова.

Окупанти в Донецьку встановили ще один пам'ятник вбивці Моторолі

До цього його іменем назвали площу Маяковського

Додамо, що у окупованому Донецьку це буде вже другий памʼятник Моторолі. Перший зʼявився 16 жовтня 2020 року на четверту річницю його смерті. Його окупаційна влада встановила на так званій "Алеї Героїв".

Перший пам'ятник Моторолі у окупованому Донецьку

Варто зазначити, що Арсен Павлов — це уродженець Російської Федерації, який на Донбас перебрався у 2014 році і очолив там незаконне збройне формування — батальйон "Спарта". На стороні окупантів "ДНР" він воював під псевдонімом "Моторола".

Як пише "Радіо Свобода", в Україні про нього дізналися після того, як він фактично зізнався у "розстрілі 15 полонених" українських військових. Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналіста Kyiv Post щодо вбивства «кіборга» Ігоря Брановицького.

"Мені по***, у чому мене звинувачують. Я 15 полонених розстріляв. Мені все по***. Без коментарів на***. Хочу – вбиваю, хочу – ні", – заявив Моторола.

Російського найманця Моторолу вбили у 2016 році. Він разом з охоронцем загинув від вибуху саморобного пристрою у ліфті будинку, в якому мешкав у Донецьку. Тоді окупанти у гибелі Павлова звинуватили "українську диверсійно-розвідувальну групу", однак основні версії ліквідації Мотороли були такими:

усунення бойовика силами ФСБ через конфлікт з російськими кураторами;

вбивство його як важливого свідка для розслідування збиття Boeing 777 у Донецькій області;

зближення Арсена Павлова впродовж останніх кількох місяців із Нікітіною Лілією Олександрівною, у якої були інші впливові залицяльники;

наявність у бойовика конфліктів з іншими представниками "ДНР" та "ЛНР";

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на Донбасі спіймали розвідника бойовиків "ЛНР", який під виглядом розмінування обстежував колишні позиції українських військових.