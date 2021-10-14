В оккупированном Донецке готовят площадь и второй памятник боевику "Мотороле"

С момента ликвидации наемника РФ 16 октября пройдет 5 лет

Оккупационные власти Донецка решили установить очередной памятник жестокому убийце Арсену Павлову (более известный как Моторола), который был предводителем батальона российских наемников "Спарта" и убивал украинских военнослужащих на Донбассе.

Информацию об установке памятника опубликовали СМИ оккупантов.

Известно, что по случаю пятой годовщины со дня гибели "Моторолы" в его честь откроют мемориал в сквере Маяковского (Киевский район Донецка), который буквально несколько дней назад назвали его именем — площадь Арсена Павлова.

Оккупанты в Донецке установили еще один памятник убийце Мотороле

До этого его именем назвали сквер Маяковского

Добавим, что в оккупированном Донецке это будет уже второй памятник Мотороле. Первый появился 16 октября 2020 в четвертую годовщину его смерти. Его оккупационная власть установила на так называемой "Аллее Героев".

Первый памятник Мотороле в оккупированном Донецке

Стоит отметить, что Арсен Павлов — это уроженец Российской Федерации, который на Донбасс перебрался в 2014 году и возглавил там незаконное вооруженное формирование — батальон "Спарта". На стороне оккупантов "ДНР" он воевал под псевдонимом "Моторола".

Как пишет "Радио Свобода", в Украине о нем узнали после того, как он фактически признался в "расстреле 15 пленных" украинских военных. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста Kyiv Post об убийстве «киборга» Игоря Брановицкого.

"Мне по***, в чем меня обвиняют. Я 15 пленных расстрелял. Мне все по***. Без комментариев на***. Хочу — убиваю, хочу — нет", — заявил Моторола.

Российского наемника Моторолу убили в 2016 году. Он вместе с охранником погиб от взрыва самодельного устройства в лифте дома, где жил в Донецке. Тогда оккупанты в гибели Павлова обвинили "украинскую диверсионно-разведывательную группу", однако основные версии ликвидации Моторолы были следующими:

устранение боевика силами ФСБ из-за конфликта с российскими кураторами;

убийство его как важного свидетеля для расследования сбивания Boeing 777 в Донецкой области;

сближение Арсена Павлова в течение последних нескольких месяцев с Никитиной Лилией Александровной, у которой были другие влиятельные поклонники;

наличие у боевика конфликтов с другими представителями "ДНР" и "ЛНР";

Как сообщал "Телеграф" ранее, на Донбассе поймали разведчика боевиков "ЛНР", который под видом разминирования обследовал прежние позиции украинских военных.