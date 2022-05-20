путін посмертно нагородив одіозного ватажка бойовиків "ДНР"

Вбивця українців отримав від диктатора орден "За мужність"

Кривавий диктатор та російський президент володимир путін нагородив орденом "За мужність" жорстокого вбивцю Арсена Павлова (більше відомого під псевдонімом "Моторола"), який був ватажком батальйону російських найманців "Спарта" і вбивав українських військовослужбовців на Донбасі.

Про це у п'ятницю, 20 травня, повідомив пропагандистський Telegram-канал "Пул №3".

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Зазначається, що російський диктатор підписав указ про нагородження "Мотороли" орденом мужності посмертно.

"За мужність, відвагу та самовідданість, виявлені під час виконання завдань із забезпечення захисту прав і свобод співвітчизників" — йдеться в указі.

Путін посмертно нагородив вбивцю "Моторолу" орденом мужності

Прогнозовано, що реакція мережі на цю "нагороду" була вкрай негативною. Хоча користувачі не здивувалися, адже "який президент — такі герої". Дехто зазначив, що після цього на місці росіян спалив би російський паспорт. Один з користувачів справедливо зауважив, що цим вчинком "Моторолу" прирівняли до ветеранів.

ДОВІДКА: Арсен Павлов — це уродженець РФ, який на Донбас перебрався у 2014 році й очолив там незаконне збройне формування — батальйон "Спарта". На стороні окупантів "ДНР" він воював під псевдонімом "Моторола". В Україні про нього стало відомо після того, як він публічно зізнався у розстрілі 15 військовополонених українців, серед яких був "кіборг" Ігор Брановицький.

"Моторолу" вбили у 2016 році у багатоповерхівці Донецька, де він проживав. Він разом з охоронцем загинув від вибуху саморобного пристрою у ліфт. Тоді окупанти у гибелі Павлова звинуватили "українську диверсійно-розвідувальну групу", однак серед версій також розглядалися — усунення бойовика силами ФСБ через конфлікт з владою РФ; вбивство його як свідка збиття Boeing 777 у Донецькій області; наявність у "Мотороли" конфліктів з іншими представниками "ДНР" та "ЛНР".

Варто зазначити, що для росіян "виписувати" нагороди та ордена сумнівним "героям" — це далеко не вперше. Як повідомляв "Телеграф", російський генерал нагородив власного сина-танкіста за "успіхи" під Черніговом.