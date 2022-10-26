Партизанам будет интересно: спецслужбы получили полный список всех предателей на Херсонщине

Разведчики смогли получить информацию о предателях на всех уровнях, от "администрации" Херсона, до мелких сел

Украинские спецслужбы смогли получить доступ к информации обо всей структуре украинских предателей и коллаборантов в Херсоне и области.

Как сообщает OBOZREVATEL, соответствующие данные включают в себя информацию об именах, "должностях", идентификационных кодах и номерах автомобилей, на которых перемещаются российские прихвостни на всех уровнях, начиная с "военно-гражданской администрации" херсонской области и до оккупационных администраций в маленьких селах.

Полная схема доступна по этой ссылке, однако из-за ее масштабов проще будет рассматривать ее блоками.

Известно, что оккупационную администрацию возглавляет коллаборант Владимир Сальдо, у которого есть семь заместителей. Из них наиболее известен Кирилл Стремоусов, который неоднократно светился на публике.

Кроме него помогают Сальдо:

депутат "Нашего края" Виталий Булюк;

депутат Блока Сальдо Игорь Семенчев;

еще один депутат этой политсилы Сергей Черевко;

тамада Константин Войцеховский;

жена террориста "днр" Павла Губарева Екатерина;

смотрящий из Чечни Аслан Арсанукаев.

Примечательно, что оккупанты в области создали собственное "правительство", в которое входят лишь двое выходцев из Украины, а именно Михаил Шпир и Евгений Немтимов

Украинским спецслужбам и разведке удалось узнать имена всех предателей в городских и поселковых советах, а также в силовых структурах, сферах образования, культуры, финансов и других.

Как сообщалось ранее, гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо накануне заявил о начале "перемещения" людей с правобережной части области на левый берег или в россию. После этого российский генерал Сергей Суровикин, которого назначили единым руководителем т.н. "специальной военной операции", заявил, что ситуация в области непростая и не исключил принятие "непростых решений".