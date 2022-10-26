Партизанам будет интересно: спецслужбы получили полный список всех предателей на Херсонщине
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Разведчики смогли получить информацию о предателях на всех уровнях, от "администрации" Херсона, до мелких сел
Украинские спецслужбы смогли получить доступ к информации обо всей структуре украинских предателей и коллаборантов в Херсоне и области.
Как сообщает OBOZREVATEL, соответствующие данные включают в себя информацию об именах, "должностях", идентификационных кодах и номерах автомобилей, на которых перемещаются российские прихвостни на всех уровнях, начиная с "военно-гражданской администрации" херсонской области и до оккупационных администраций в маленьких селах.
Полная схема доступна по этой ссылке, однако из-за ее масштабов проще будет рассматривать ее блоками.
Известно, что оккупационную администрацию возглавляет коллаборант Владимир Сальдо, у которого есть семь заместителей. Из них наиболее известен Кирилл Стремоусов, который неоднократно светился на публике.
Кроме него помогают Сальдо:
- депутат "Нашего края" Виталий Булюк;
- депутат Блока Сальдо Игорь Семенчев;
- еще один депутат этой политсилы Сергей Черевко;
- тамада Константин Войцеховский;
- жена террориста "днр" Павла Губарева Екатерина;
- смотрящий из Чечни Аслан Арсанукаев.
Примечательно, что оккупанты в области создали собственное "правительство", в которое входят лишь двое выходцев из Украины, а именно Михаил Шпир и Евгений Немтимов
Украинским спецслужбам и разведке удалось узнать имена всех предателей в городских и поселковых советах, а также в силовых структурах, сферах образования, культуры, финансов и других.
Как сообщалось ранее, гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо накануне заявил о начале "перемещения" людей с правобережной части области на левый берег или в россию. После этого российский генерал Сергей Суровикин, которого назначили единым руководителем т.н. "специальной военной операции", заявил, что ситуация в области непростая и не исключил принятие "непростых решений".