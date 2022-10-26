Партизанам буде цікаво: спецслужби отримали повний список усіх зрадників на Херсонщині

Розвідники змогли отримати інформацію про зрадників на всіх рівнях, від "адміністрації" Херсона до дрібних сіл

Українські спецслужби змогли отримати доступ до інформації про всю структуру українських зрадників та колаборантів у Херсоні та області.

Як повідомляє OBOZREVATEL, відповідні дані включають інформацію про імена, "посади", ідентифікаційні коди та номери автомобілів, на яких переміщуються російські посіпаки на всіх рівнях, починаючи з "військово-цивільної адміністрації" херсонської області й до окупаційних адміністрацій в маленьких селах.

Повна схема доступна за цим посиланням, однак через її масштаби простіше розглядатиме її блоки.

Відомо, що окупаційну адміністрацію очолює колаборант Володимир Сальдо, який має сім заступників. З них найбільш відомий Кирило Стремоусов, який неодноразово світився на публіці.

Крім нього допомагають Сальдо:

депутат "Нашого краю" Віталій Булюк;

депутат Блоку Сальдо Ігор Семенчев;

ще один депутат цієї політсили Сергій Черевко;

тамада Костянтин Войцеховський;

дружина терориста "ДНР" Павла Губарєва Катерина;

Аслан Арсанукаєв, що дивиться з Чечні.

Примітно, що окупанти в області створили власний "уряд", до якого входять лише двоє вихідців з України, а саме Михайло Шпір та Євген Немтімов

Українським спецслужбам та розвідці вдалося дізнатися імена всіх зрадників у міських та селищних радах, а також у силових структурах, сферах освіти, культури, фінансів та інших.

Як повідомлялося раніше, гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо напередодні заявив про початок "переміщення" людей з правобережної частини областей та на лівий берег або в росію. Після цього російський генерал Сергій Суровікін, якого призначили єдиним керівником т.зв. "спеціальної військової операції", заявив, що ситуація в області непроста і не виключив прийняття "непростих рішень".