Появились новые подробности убийства главаря "ДНР" Захарченко

Кремлевские медиа опубликовали видео подрыва бывшего главаря группировки "ДНР" Александра Захарченко. На кадрах с камер наблюдения донецкого кафе "Сепар" хорошо заметны последние секунды жизни боевика. А еще видео позволяет детально разобрать то, как была организована операция по устранению главного террориста "ДНР", говорится в сюжете "Радио Свобода".

Своими наблюдениями с журналистами согласился поделиться экс-военный ВСУ, который 1,5 года занимался минно-подрывным делом на Донбассе.

"Возгорания не произошло, то есть количество взрывчатки достаточно маленькое. Осколков нет, то есть устройство было безоболочное", - отметил военнослужащий с позывным "Берет".

На видео также можно увидеть, где была установлена взрывчатка. Место, говорит "Берет", подобрали профессионально.

"Все четко рассчитано", - подчеркнул он.

За убийством Захарченко стоят украинские спецслужбы, утверждают террористы. Но СБУ в качестве доказательства опубликовала запись разговора, которая указывает на настоящих убийц. В нем человек помощник Пушилина обсуждает с неизвестным человеком необходимость устранения главаря "ДНР" Захарченко.

Журналисты, которые давно исследуют деятельность "ЛДНР", считают, что Пушилин не мог совершить подобную операцию самостоятельно. Экс-военный ВСУ "Берет" приходит к выводу, что убить Захарченко было бы крайне сложно без людей, которые в момент взрыва находились непосредственно возле главаря "ДНР". Ранее в эфире телеканала "Россия-1" продемонстрировали видео с камер видеонаблюдения, якобы установленных в донецком кафе "Сепар", где 31 августа в результате взрыва погиб главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко.