Автор переворота в “ЛНР”, любитель “отжимов” и наркоторговец: чем известен задержанный ФСБ Игорь Корнет

Человек предавший Украину и свое руководство сам очутился в российском СИЗО

Вследствие неудач на фронте сотрудниками фсб рф был задержан так называемый "министр внутренних дел лнр" Игорь Корнет.

Как сообщает украинская разведка, предатель, числящийся в базе данных "Миротворца", находится в СИЗО российского города Ростов, а "руководство лнр" в лице ее "главы" Леонида Пасечника пытается освободить его из-под ареста.

Между тем, как выяснил "Телеграф", биография "министра внутренних дел лнр" говорит о том, что его следует опасаться в первую очередь самому "главе республики" Леониду Пасечнику.

От уволенного ППС-ника до "министра" — биография Игоря Корнета

Игорь Корнет родился 29 апреля 1973 года в семье офицера советской армии, а школу закончил в 1989 году германском городе Галле, поскольку его отец служил в Западной группе советских войск. Желая стать военным Корнет поступил на учебу в Полтавское высшее зенитно-ракетное командное училище.

Однако в итоге Игорь Корнет связал свою судьбу с милицией, в 1993 году начал службу в патрульно-постовой службе МВД Украины, откуда был уволен спустя 6 лет по неизвестной причине.

Согласно же другим данным Игорь Корнет служил в уголовном розыске и в 2014 году добровольно перешел на сторону "лнр", принимал участие в боевых действиях на стороне террористов. 27 августа Корнет был назначен "министром внутренних дел лнр" и быстро расширил штат "ведомства" с 219 человек до 3 тысяч, после чего активно включился в борьбу за влияние в псевдореспублике.

Убийства и наркоторговля – чем "министр" занимается в лнр

Уже в январе 2015 "министр" влип в скандал связанный с убийством полевого командира Александра Беднова по прозвищу "Бэтмен", чей кортеж был расстрелян около города Лутугино Луганской области. Официально бойцов и их главаря пытались задержать по обвинению в похищениях людей, пытках, вымогательстве и разбоях.

Выжившие же соратники "Бэтмена" заявили, что причиной стал оборот трафика наркотиков через "лнр", который контролировал Игорь Корнет в интересах тогдашнего "главы республики" Игоря Плотницкого.

Впрочем, сохранял верность Плотницкому "министр" недолго, уже в 2015 году вместе с "главой министерства госбезопасности" Леонидом Пасечником он был отстранен от должности, правда обоих вернули после заступничества "премьера лнр" Геннадия Цыпкалова и спикера "парламента" Александра Карягина. В 2016 году кстати обоих обвинили в подготовке переворота, Цыпкалов был задержан и странно умер в тюрьме, а Карягин сбежал.

Из одного этого было понятно, что противостояние между главарем "лнр" Игорем Плотницким и "силовым блоком" в лице Игоря Корнета и Леонида Пасечника продолжится.

Мастер переворота – кто "сделал" нового главу "лнр"

Противостояние между "силовиками" и "главой лнр" тлело, пока не началась настоящая буря, когда 21 октября 2017 года Корнета не обвинили в том, что он отнял у жительницы Луганска Нины Квирцовой дом и в котором проживает до сих пор.

Женщина, до того 2 года писавшая обращения в "прокуратуру лнр" неожиданно получила поддержку на самом высшем уровне и сам "глава лнр" Игорь Плотницкий приехал под камеру "выселять" Корнета из "отжатого" им дома.

Сперва Игорь Корнет заявил о попытках отдельных лиц его дискредитировать и распространил открытое обращение коллектива "МВД ЛНР" поддерживающего его, но потом очевидно понял, что действовать надо более решительно.

Преданный друг - Игорь Плотникий и Игорь Корнет

В итоге 20 ноября Плотницкий уволил "министра" с занимаемого им поста, а 21 ноября на улицах Луганска появилась бронетехника и вооруженные бойцы. Вскоре с начала путча стало ясно, что "глава лнр" проигрывает – под его контролем быстро оказалась только его резиденция, а единственные подчиненными - личная охрана.

Впрочем, ему предложили договориться "полюбовно", сдав своих ближайших помощников, признав их "украинскими диверсантами", а уже 23 ноября Игорь Плотницкий отказался от поста "главы лнр" и уехал в россию.

Новым "главой лнр" стал "глава мгб лнр" и ближайший сподвижник Игоря Корнета – Леонид Пасечник, а сам главный инициатор переворота так и остался "министром внутренних дел".

С учетом явного провала российской агрессии на Донбассе против многих российских чиновников и силовиков начались репрессии. Одним из пострадавших стал даже Владислав Сурков, создатель "лднр" и экс-помощник владимира путина.

С другой стороны, нельзя исключать того, что инициатором ареста Игоря Корнета является сам главарь "лнр" Леонид Пасечник, опасающийся стать виновным в провале российской политики, что могут осуществить руками "главы мвд лнр", тем более что такой опыт уже имеется.