За провал в Украине арестовали одного из главарей "ЛНР": что узнала разведка

Кого следующим сделают крайним?

Российские оккупанты продолжают искать виноватых в провалах целей военного вторжения в Украину, — уже арестовали "министра внутренних дел" группировки "ЛНР" Игоря Корнета.

Об этом 20 апреля проинформировало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как удалось узнать украинской разведке, Корнета арестовали сотрудники ФСБ россии и вывезли его в Ростов, где он сейчас и находится в следственном изоляторе.

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Такой поворот событий не нравится боевикам "ЛНР" во главе с Леонидом Пасечником, они пытаются вернуть Корнета.

Стоит заметить, что Корнет родился в Луганске, после распада СССР работал в силовых структурах, а после оккупации Луганска боевиками был выбран "министром внутренних дел" летом 2014 года.

Игорь Корнет

Он командовал оккупантами с самого начала "русской весны", был в серьезном конфликте с экс-главарем "ЛНР" Игорем Плотницким, а в Украине разыскивается по статье о "преступлениях против основ нацбезопасности Украины".

У Корнета две дочери, старшая училась в Харькове, младшая живет в россии.

Игорь Корнет

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине напророчили будущие аресты пропагандистов в россии.