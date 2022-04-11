Создатель “ДНР”-”ЛНР” и экс-приближенный к Путину: чем известен Владислав Сурков и правда ли что он арестован

Появляется все больше сведений что экс-куратор ОРДЛО арестован

Один из идеологов проекта "Новороссия" и куратор украинского направления в работе Кремля Владислав Сурков якобы задержан по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года. Как сообщает, экс-депутат Госдумы рф Илья Пономарев, Сурков якобы содержится на домашнем аресте. По мнению российского публициста Андрея Пионтковского это может быть следствием чисток в российских спецслужбах, проваливших работу по созданию "пятой колонны кремля" в Украине.

В частности, Сурков мог получать откаты с генерал-полковника ФСБ Сергея Беседы, получавшего финансирование на эту работу. По данным международного расследовательского проекта Bellingcat, с апреля генерал находится в СИЗО.

"Телеграф" собрал информацию о том, кто такой Владислав Сурков и чем он так связан с Украиной.

Лучший друг путина по фамилии Дудаев

Являвшийся до 2020 года, пожалуй, одним из ближайших к Владимиру Путину людей, Владислав Мурков при рождении в 1964 году носил фамилию Дудаев и имя Асланбек – по отцу-чеченцу, служившему в ГРУ и бросившему семью. Однако уже в детстве будущий российский политик перешел на фамилию матери и стал Владиславом Сурковым.

Как и у многих представителей нынешней российской элиты, биография Суркова полна неясностей, так по одним данным в армии он служил в артиллерии, по другим в ГРУ.

В 1987 году Сурков начинает работу в структурах олигарха Михаила Ходорковского, в том числе в банке "Менатеп", работал в "Альфа-банке" и "Общественном российском телевидении", откуда в 1999 году попал в Администрацию президента РФ. В том же году он стал заместителем руководителя АП РФ.

За это время Владислав Сурков стал одним из главных вдохновителей и создателей идеологических и политических проектов РФ, таких как партия "Единая Россия" и молодежное движение "Наши".

Карьеру в Администрации президента Сурков завершил в мае 2013 года, к тому времени уже два года работая заместителем председателя правительства РФ.. Однако в сентябре 2013 года Сурков снова вернулся в Кремль – на этот раз как помощник президента РФ Владимира Путина.

С 2014 по 2020 годы Владислав Сурков курировал украинское направление, будучи специальным представителем Владимира Путина на переговорах по Донбассу.

После неожиданного увольнения в феврале 2020 года с поста помощника президента РФ никаких официальных постов Владислав Сурков больше не занимает.

"Куратор" Януковича, проваливший работу с Донбассом

Об участии Суркова в украинских делах впервые стало известно со слов Олега Рыбачука, экс-госсекретарь Украины, в 2004 году член избирательного штаба Виктора Ющенко утверждал, что именно Дудаев/Сурков занимался сбором денег в поддержку Виктора Януковича.

С назначением Суркова помощником Владимира Путина в сентябре 2013 года, СМИ заговорили о том, что новый помощник будет курировать украинское направление, будучи жестким противников евроинтеграции.

Во время Революции достоинства Сурков минимум дважды посещал Украину, ведя переговоры с Виктором Януковичем и другими политиками, а у Генпрокуратуры была версия, что с ним приезжали офицеры ФСБ РФ, позднее стрелявшие на Евромайдане.

С тех пор Владислав Сурков выступал личным представителем Владимира Путина во всех переговорах по Украине, отвечал за российское представительство в ходе переговоров в Минске. Кроме того, он курировал "народные республики Донбасса", по политической и экономической линии, особо сблизившись с "главой днр" Александром Захарченко, по данным СМИ, став с ним кумовьями.

В 2018 году российские СМИ сообщили об ослаблении позиций Суркова как куратора Донбасса. 31 августа того же года Захарченко был взорван в Донецке.

Сурков и Захарченко в Ростове-на-Дону

После этого позиции Владислава Суркова постепенно слабели, пока 18 февраля 2020 года не был освобождён от должности помощника президента РФ. Его полномочия по работе с "народными республиками" перешли к заместителю руководителя Администрации президента РФ Дмитрию Козаку. К тому времени Козак уже лишил Суркова кураторства над экономической "помощью" ОРДЛО, а потом и политического контроля.

Очевидно, что с началом вторжения России в Украину провал действий Суркова на Донбассе стал особенно заметным, ведь ни один город региона не встретил оккупантов "с цветами", а Мариуполь оказывает сопротивление уже более месяца. Почти полностью разрушенный город тем не менее продолжает сражаться, по словам президента Владимира Зеленского город стал "сердцем этой войны на сегодня и пока оно бьется, мы воюем, мы крепкие".