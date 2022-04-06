Первый у «тела» путина: что известно об Алексее Громове, создающем украинцам имидж «нацистов»

Кто стоит у машины ненависти, созданной россией против Украины

Многолетняя пропаганда россии в отношении Украины дает свои плоды сегодня в виде гибели сотен и тысяч мирных жителей, и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскрыл имя главного виновника случившегося.

По его словам главным архитектором медийной стратегии нагнетания и резкого роста призывов к максимально разрушительной эскалации стоит заместитель руководителя администрации президента рф Алексей Громов. Именно с его подачи в СМИ россии ключевым тезисом стало то, что Украина должна быть уничтожена под любым предлогом.

"Телеграф" разбирался, что известно о главном кремлевском идеологе борьбы с Украиной, который обычно находится "в тени", но всегда рядом с российским диктатором владимиром путиным.

От дипломата до пресс-секретаря президента: биография Алексея Громова

Алексей Громов, родившийся в 1960 году в подмосковном Загорске, в 22 года закончил исторический факультет МГУ, после чего сразу же попал на дипломатическую работу в МИД тогда еще СССР. Объяснялось это по версии СМИ тем, что его отцом был экс-директор завода "Экситон" (ныне производитель электроники) Алексей Гробов.

Фамилию отца будущий главный кремлевский идеолог сменил еще до поступления в вуз, а трудиться начал в советском посольстве в тогда еще Чехословакии.

Информации о карьере дипломата в 1982-1996 году в открытом доступе нет, что заставляет думать о его работе в спецслужбах, хранящих в тайне данные о годах службы в них. Известно, что в 1988 году он вернулся в СССР и работал в центральном аппарате МИДа, затем работал в МИДе рф в Словакии, а уже в 1996 году стал главой пресс-службы тогдашнего президента россии Бориса Ельцина.

Как считают в СМИ, помог Громову в этом спичрайтер Ельцина Константин Никифоров, который учился с ним на одном курсе, а в марте 1998 года стал начальником управления пресс-службы Администрации президента России.

С уходом Ельцина с поста главы рф Громов вновь стал пресс-секретарем, на этот раз владимира путина, с которым по данным журналистов познакомился, работая в посольстве в Праге в 1985-1988 годах.

Алексей Громов и Дмитрий Песков

Следующие 12 лет Громов был пресс-секретарем путина, пока его не сменил на этом посту дмитрий песков, а сам он стал первым заместителем руководителя администрации президента рф.

Повелитель кукол, оболванивший всю россию

По версии сайта "Проект" именно Громов стал тем человеком, который на протяжении 21 года выстраивал нужную для идеологии кремля информационную политику. Впервые он "отличился" при разгоне "НТВ" Владимира Гусинского, обещая последнему свою помощь в "решении проблем", но на деле — совравшем. Тогда путин сильно обиделся на передачу "Куклы", в которой ему не понравился созданный авторами образ нового главы государства.

В 2001 году Громов стал членом советов сначала "ОРТ", затем "Первого канала" и постепенно стал заведовать "телевизионной кнопкой" не только на государственных, но и на всех телеканалах россии.

Стиль управления Громова "Проект" описывает в "лучших советских традициях": ручное управление, телефонные звонки топ-медиаменеджерам и "летучки" в кремле по четвергам, на которых объясняют "правильную" информационную повестку дня.

На деле это не так сложно, ведь главой ВГТРК является Олег Добродеев, который учился на том же истфаке МГУ, что и Громов, но на два курса старше.

Как пишут журналисты, все это позволило Громову занять при путине положение практически самого близкого лица, умеющего понимать хозяина с полуслова и к тому же имеющего те же особенности характера, что и глава рф. Например, нежелание пользоваться новыми технологиями, при которых путин предпочитает работать с бумажными сводками от СМИ, а Громов – старый кнопочный мобильный телефон.

— Но еще более важная особенность человека с таким уровнем допуска "к телу" — к нему начинают обращаться с просьбами богатые люди, — вспоминает собственную практику бывший высокопоставленный российский чиновник. — И обещают "благодарность".

Элитная недвижимость и бизнес на дружбе с олигархами

Как гласит расследование "Проекта", подобно всему окружению путина Алексей Громов обладает немалым личным состоянием, наиболее зримая его часть – элитный дом близ президентской резиденции Ново-Огарево, в элитном поселке "Ильинские дачи".

Дом площадью 961 кв. м стоит на участке в почти 3 тысячи кв. м, а участок аналогичной площади с домом в этом поселке в 2019 году стоил 850 млн рублей или 12,6 млн долларов по тогдашнему курсу. Жилье описывают как "дворец, который Леша строил лет пять". Про дом ходят легенды — одни рассказывают, что итальянский мрамор для колонн меняли несколько раз, чтобы достичь нужного эффекта, другие говорят, что благородный камень использовался даже при отделке гаража.

Деньги на всю эту роскошь Громов берет из госбюджета и благодаря "дружбе" с олигархами.

Из бюджета деньги уходят многими путями, например, через ЗАО "Моско", которое давно выступает подрядчиком при организации поездок российских журналистов с путиным. Цены за свои услуги фирма берет сумасшедшие, например, номер в парижской гостинице может стоить до 400 евро в сутки, а переезд на автобусе в Бразилии и вовсе 800 долларов.

Среди учредителей компании выступает начальник управления Госсовета кремля Михаил Брюханов, кстати тоже выпускник истфака МГУ на пару лет младше Громова. Фирма зарегистрирована как малое предприятие, что наверняка позволяет экономить на налогах.

Другой источник богатства Громова – совместный бизнес с олигархами, например, с главой "Русала" Олегом Дерипаской. Жена Громова Анна и Дерипаска вместе учредили Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество.

А сын чиновника, тоже Алексей, является партнером олигарха в ряде бизнесов, в частности, в заводе по производству алюминиевых дисков для автомобилей в Красноярском крае с выручкой более 2 млрд рублей (порядка 35 миллионов долларов по курсу 2019 года) в год.

А вот на совместном бизнесе с Романом Абрамовичем, покупке, а потом продаже доли в занимающейся вывозом мусора "МКМ-Логистика" Громов-младший за полгода заработал порядка 10 миллионов долларов.

Впрочем, у самого Романа Абрамовича в настоящий момент хватает проблем, так что бизнесмен отчаянно выпрашивает у своих видных и влиятельных друзей деньги, чтобы иметь возможность выплатить зарплату.