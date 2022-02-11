Еще один украинский телеканал угодил под санкции СНБО

Канал "НАШ" угодил под санкции СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины в ходе заседания в пятницу принял решение ввести санкции против ряда компаний, среди которых оказались владельцы канала "НАШ".

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга для СМИ.

"Введены ограничения против компании "Наша Прага", компании "НАШ 24", "НАШ 365" и компании, которая, насколько мы проинформированы, является владельцем всех этих компаний, которая находится на Кипре в городе Лимасол", — сказал Данилов.

Санкции будут действовать в течение пяти лет.

Отвечая на уточняющие вопросы журналистки этого канала, Данилов рассказал, что санкции были введены именно против материнской компании на основании представления СБУ. Других деталей он не сообщил.

Как сообщалось ранее, 10 февраля Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал каналы "НАШ" и "Макси ТВ". Причиной стали заявления политика Евгения Мураева, который говоря о положении дел в странах Европы прибег к дискриминационным высказываниям.

Сам канал уже неоднократно попадал в скандалы, так в сентябре прошлого года суд уже открывал дело против "НАШ 365" из-за фактов разжигания национальной, расовой и религиозной вражды, а также языка ненависти.