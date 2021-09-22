Канал "НАШ" может потерять лицензию: дело дошло до суда

Канал Мураева могут закрыть.

Суд распорядился открыть постановление об аннуляции лицензии телеканала "НАШ 365".

Об этом информирует пресс-служба Окружного админсуда Киева (ОАСК).

Отмечается, что к суду обратился Нацсовет по вопросам телерадиовещания с результатами проверки, которой было установлено, что в эфирах на указанном телеканале были замечены признаки разжигания национальной, расовой и религиозной вражды, а также языка ненависти.

В сообщении также указано, что суд будет рассматривать дело в упрощенном режиме без уведомления сторон.

Как сообщалось ранее, принадлежащий Евгению Мураеву телеканал "НАШ" попал в очередной скандал из-за выступления лидера запрещенной в Украине компартии Петра Симоненко, во время которого он говорил о "фашизации" страны, а также о "гражданской войне на Донбассе" и "раскольниках" ПЦУ.

Стоит отметить, что этот канал и ранее попадал в скандалы и нарывался на штрафы от Нацсовета.

В феврале на нем проводили проверки в связи с выступлением беглого премьера времен Виктора Януковича Николая Азарова.

А в апреле он получил штраф из-за появления в эфире представителя террористов т.н. "ЛНР" Родиона Мирошника.