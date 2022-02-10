Украинские телеканалы оштрафовали за рассуждения Мураева о Париже: подробности

Два украинских канала оштрафованы за нарушения закона о дискриминации.

Национальный совет по телерадиовещанию провел проверки каналов, связанных с главой партии "НАШИ" Евгением Мураевым, и по итогам оштрафовал их за нарушение законодательства.

Об этом пишет Укринформ.

Как сообщается, проверки проводились в отношении ООО "Наш 365" (логотип "НАШ") і ООО "Наша Прага" (логотип "Максі-ТВ") по поводу высказываний Мураева в эфире программы "Важное" 1 и 2 сентября 2021 года.

В частности он говорил о негативных последствиях вступления Украины в НАТО, во время которых прибегнул к расистским высказываниям и очернению религиозных убеждений.

Говоря о столице Франции, Мураев использовал лексемы о "черном Париже", а также указывал на причастность мусульман к мировому терроризму, что было воспринято, как стереотипизация.

"Здесь можно говорить об "исламофобии" как проявлении враждебного отношения к лицам по признаку исповедания исламской религии, а именно: предубеждение, ненависть или страх", — сказано в сообщении.

Это было расценено, как нарушение закона о противодействии дискриминации по отношению представителей отдельных рас и религиозных течений.

Проверка также установила, что ведущий программы Максим Назаров не пытался как-то сбалансировать высказывания Мураева и никак их не прокомментировал.

"Это свидетельствует о пренебрежении стандартами журналистики и указывает на то, что оба лицензиата – "НАШ" и "Макси ТВ" – не приняли достаточных мер по пресечению правонарушений в прямом эфире", — говорится в сообщении.

За это телеканал "НАШ" должен уплатить в государственный бюджет Украины штраф в сумме 124 670,25 грн.

Как известно, указанные каналы не впервые попадают в скандалы из-за использования языка вражды, так в июле им уже досталось из-за высказываний Мураева о том, что "Европейский Союз продолжает политику фашистской Германии".

Также Мураев неоднократно заявлял, что считает войну на Донбассе "гражданской", о том, что оккупация Крыма "выгодна украинским властям" и другое.