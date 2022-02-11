Ще один український телеканал потрапив під санкції РНБО

Канал "НАШ" потрапив під санкції РНБО

Рада національної безпеки та оборони України під час засідання у п’ятницю ухвалила рішення запровадити санкції проти низки компаній, серед яких опинилися власники каналу "НАШ".

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов під час брифінгу ЗМІ.

"Запроваджено обмеження проти компанії "Наша Прага", компанії "НАШ 24", "НАШ 365" та компанії, яка, наскільки ми поінформовані, є власником усіх цих компаній, яка знаходиться на Кіпрі в місті Лімасол", — сказав Данилов.

Санкції діятимуть протягом п’яти років.

Відповідаючи на запитання журналістки цього каналу, Данилов розповів, що санкції були введені саме проти материнської компанії на підставі подання СБУ. Інших деталей він не повідомив.

Як повідомлялося раніше, 10 лютого Нацрада з телерадіомовлення оштрафувала канали "НАШ" та "Максі ТВ". Причиною стали заяви політика Євгена Мураєва, який, говорячи про стан справ у країнах Європи, вдався до дискримінаційних висловлювань.

Сам канал вже неодноразово потрапляв у скандали, тому що у вересні минулого року суд вже відкривав справу проти "НАШ 365" через факти розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі, а також мови ненависті.