Український телеканал оштрафували за висловлювання Мураєва про Париж: подробиці

Два українські канали оштрафовані за порушення закону про дискримінацію.

Національна рада з телерадіомовлення провела перевірки каналів, пов’язаних із головою партії "НАШІ" Євгеном Мураєвим і за підсумками оштрафувала їх за порушення законодавства.

Про це пише Укрінформ.

Як повідомляється, перевірки проводилися щодо ТОВ "Наш 365" (логотип "НАШ") та ТОВ "Наша Прага" (логотип "Максі-ТВ") з приводу висловлювань Мураєва в ефірі програми "Важливе" 1 та 2 вересня 2021 року.

Зокрема він говорив про негативні наслідки вступу України до НАТО, під час яких вдався до расистських висловлювань та очорнення релігійних переконань.

Говорячи про столицю Франції, Мураєв використав лексеми про "чорний Париж", а також вказував на причетність мусульман до світового тероризму, що було сприйнято як стереотипізація.

"Тут можна говорити про "ісламофобію" як прояв ворожого ставлення до осіб за ознакою сповідання ісламської релігії, а саме: упередження, ненависть чи страх", — сказано у повідомленні.

Це було розцінено як порушення закону про протидію дискримінації стосовно представників окремих рас та релігійних течій.

Перевірка також встановила, що ведучий програми Максим Назаров не намагався збалансувати висловлювання Мураєва і ніяк їх не прокоментував.

"Це свідчить про нехтування стандартами журналістики та вказує на те, що обидва ліцензіати — "НАШ" і "Максі ТВ" — не вжили достатніх заходів щодо припинення правопорушень у прямому ефірі", — йдеться у повідомленні.

За це телеканал "НАШ" має сплатити до державного бюджету України штраф у сумі 124 670,25 грн.

Як відомо, зазначені канали не вперше потрапляють у скандали через використання мови ворожнечі, тож у липні їм уже дісталося через висловлювання Мураєва про те, що "Європейський Союз продовжує політику фашистської Німеччини".

Також Мураєв неодноразово заявляв, що вважає війну на Донбасі "цивільною", про те, що окупація Криму "вигідна українській владі" та інше.