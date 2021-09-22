Канал "НАШ" може втратити ліцензію: справа дійшла до суду

Канал Мураєва можуть закрити.

Суд розпорядився відкрити постанову про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ 365".

Про це інформує пресслужба Окружного адмінсуду Києва (ОАСК).

Відзначається, що до суду звернулася Нацрада з питань телерадіомовлення з результатами перевірки, якою було встановлено, що в ефірах на зазначеному телеканалі були помічені ознаки розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі, а також мови ненависті.

У повідомленні також зазначено, що суд буде розглядати справу в спрощеному режимі без повідомлення сторін.

Як повідомлялося раніше, телеканал "НАШ", що належить Євгену Мураєву, потрапив в черговий скандал через виступи лідера забороненої в Україні компартії Петра Симоненка, під час якого він говорив про "фашизацію" країни, а також про "громадянську війну на Донбасі" і "розкольників" ПЦУ.

Варто зазначити, що цей канал і раніше потрапляв в скандали та наражався на штрафи від Нацради.

У лютому на ньому проводили перевірки у зв’язку з виступом побіжного прем’єра часів Віктора Януковича Миколи Азарова.

А у квітні він отримав штраф через появу в ефірі представника терористів т.зв. "ЛНР" Родіона Мірошника.