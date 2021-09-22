Канал "НАШ" може втратити ліцензію: справа дійшла до суду
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Канал Мураєва можуть закрити.
Суд розпорядився відкрити постанову про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ 365".
Про це інформує пресслужба Окружного адмінсуду Києва (ОАСК).
Відзначається, що до суду звернулася Нацрада з питань телерадіомовлення з результатами перевірки, якою було встановлено, що в ефірах на зазначеному телеканалі були помічені ознаки розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі, а також мови ненависті.
У повідомленні також зазначено, що суд буде розглядати справу в спрощеному режимі без повідомлення сторін.
Як повідомлялося раніше, телеканал "НАШ", що належить Євгену Мураєву, потрапив в черговий скандал через виступи лідера забороненої в Україні компартії Петра Симоненка, під час якого він говорив про "фашизацію" країни, а також про "громадянську війну на Донбасі" і "розкольників" ПЦУ.
Варто зазначити, що цей канал і раніше потрапляв в скандали та наражався на штрафи від Нацради.
У лютому на ньому проводили перевірки у зв’язку з виступом побіжного прем’єра часів Віктора Януковича Миколи Азарова.
А у квітні він отримав штраф через появу в ефірі представника терористів т.зв. "ЛНР" Родіона Мірошника.
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