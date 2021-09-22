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Канал "НАШ" може втратити ліцензію: справа дійшла до суду

Автор
Геннадій Лубенець
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Ілюстративне фото Новина оновлена 22 вересня 2021, 21:19
Ілюстративне фото

Канал Мураєва можуть закрити.

Суд розпорядився відкрити постанову про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ 365".

Про це інформує пресслужба Окружного адмінсуду Києва (ОАСК).

Відзначається, що до суду звернулася Нацрада з питань телерадіомовлення з результатами перевірки, якою було встановлено, що в ефірах на зазначеному телеканалі були помічені ознаки розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі, а також мови ненависті.

У повідомленні також зазначено, що суд буде розглядати справу в спрощеному режимі без повідомлення сторін.

Як повідомлялося раніше, телеканал "НАШ", що належить Євгену Мураєву, потрапив в черговий скандал через виступи лідера забороненої в Україні компартії Петра Симоненка, під час якого він говорив про "фашизацію" країни, а також про "громадянську війну на Донбасі" і "розкольників" ПЦУ.

Варто зазначити, що цей канал і раніше потрапляв в скандали та наражався на штрафи від Нацради.

У лютому на ньому проводили перевірки у зв’язку з виступом побіжного прем’єра часів Віктора Януковича Миколи Азарова.

А у квітні він отримав штраф через появу в ефірі представника терористів т.зв. "ЛНР" Родіона Мірошника.

Теги:
#Нацрада #Телеканали #НАШ #ОАСК
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