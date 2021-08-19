Телеканал "НАШ" опинився під загрозою закриття: у чому причина

У регулятора виникли питання до заяв деяких гостей ефіру

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення хоче анулювання ліцензії телеканалу "НАШ", що належить екс-нардепу Євгену Мураєву. Причиною цього став ефір з Петром Симоненко (лідер забороненої в Україні "Комуністичної партії України").

Про це в четвер, 19 серпня, повідомила прес-служба регулятора.

Так, телеканал "НАШ" транслював ефір за участю екс-нардепа. В ході ефіру, як повідомляє регулятор, Симоненко "приховано закликав до розпалювання релігійної ворожнечі і ненависті". Зокрема, він назвав прихожан УПЦ "розкольниками", заявив про "громадянську війну на Донбасі", владу назвав "неофашистами" і також висловився про "державну фашизацію".

У Нацраді заявили, що у цьому ефірі "було безліч висловлювань, які нав’язуються світу пропагандою РФ".

За трансляцію цього ефіру телеканал Мураєва отримає позов про анулювання ліцензії, а "Максі-ТВ", який також транслював у себе цей виступ лідера забороненої в Україні Компартії, штраф у розмірі 100 тисяч гривень.

Крім того, у регулятора виникли питання до ефіру з Оленою Бондаренко, яка використовувала українофобську лексику і стверджувала про "мовне насильство над російськомовними" в Україні.

"Її висловлювання мають ознаки розпалювання національної ворожнечі по відношенню до громадян, які володіють і користуються українською мовою", — заявили у Нацраді.

У зв’язку з цим в період з 6 по 17 вересня на телеканалах "НАШ" і "Максі-ТВ" пройдуть перевірки.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", ще один український телеканал ризикує нарватися на скандал. Йдеться про "Інтері", який потрапив у поле зору Нацради з питань телерадіомовлення за трансляцію фільмів з "забороненими" акторами. А потім і зовсім вирішив показати перед Днем Незалежності концерт "любителя Путіна" Баскова.