"Интер" вновь ждут проверки контролирующих органов: в чем причина

Телеканал "Интер" снова попал в поле зрения Нацсовета по вопросам телерадиовещания. В этот раз за трансляцию фильмов с актерами, которые вошли в перечень лиц создающих угрозу нацбезопасности Украины.

Список фильмов и российских актеров опубликовал сайт регулятора.

Среди "запрещенки", которая транслировалась "Интером" - фильмы советского периода. В частности, "Место встречи изменить нельзя" при участии Станислава Говорухина, "Д'Артаньян и три мушкетера" с Михаилом Боярским, Ириной Алферовой, Алисой Фрейндлих, Олегом Табаковым и Борисом Клюевым. Из-за участия Боярского запрещен к показу, но был продемонстрирован фильм "Узник замка Иф".

Также на канале показали "По семейным обстоятельствам" при участии Евгения Стеблова и "Большую перемену" с Валентиной Талызиной.

Украинское законодательство запрещает трансляцию фильмов с участием актеров, попавших в так называемый "черный список" Министерства культуры. Полный список деятелей культуры опубликован на сайте Министерства - в нем на июль 2021 более 200 фамилий.

Проверка пройдет с 30 августа по 10 сентября.

Ранее "Телеграф" писал, что в эфире "Радио "Шансон" звучит меньше всего песен на украинском языке.