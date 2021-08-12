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"Интер" вновь ждут проверки контролирующих органов: в чем причина

"Интер" вновь ждут проверки контролирующих органов: в чем причина
16:02 Сегодня Телеграф Screenshot

Телеканал "Интер" снова попал в поле зрения Нацсовета по вопросам телерадиовещания. В этот раз за трансляцию фильмов с актерами, которые вошли в перечень лиц создающих угрозу нацбезопасности Украины. 

Список фильмов и российских актеров опубликовал сайт регулятора. 

Среди "запрещенки", которая транслировалась "Интером" - фильмы советского периода. В частности, "Место встречи изменить нельзя" при участии Станислава Говорухина, "Д'Артаньян и три мушкетера" с Михаилом Боярским, Ириной Алферовой, Алисой Фрейндлих, Олегом Табаковым и Борисом Клюевым. Из-за участия Боярского запрещен к показу, но был продемонстрирован фильм "Узник замка Иф". 

Также на канале показали "По семейным обстоятельствам" при участии Евгения Стеблова и "Большую перемену" с Валентиной Талызиной. 

Украинское законодательство запрещает трансляцию фильмов с участием актеров, попавших в так называемый "черный список" Министерства культуры. Полный список деятелей культуры опубликован на сайте Министерства - в нем на июль 2021 более 200 фамилий. 

Проверка пройдет с 30 августа по 10 сентября. 

Ранее "Телеграф" писал, что в эфире "Радио "Шансон" звучит меньше всего песен на украинском языке. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 391

Все по теме:

Проверка, Интер, Министерство культуры, Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания, Запрещенные фильмы.
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