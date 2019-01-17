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Госкино за 2018 год запретило транслировать 139 фильмов и сериалов

Госкино за 2018 год запретило транслировать 139 фильмов и сериалов
17:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины: С 2014 года из-за несоответствия положениям закона "О кинематографии" Госкино запретило 778 фильмов и сериалов, в основном, российского производства.

На днях глава Государственного агентства Украины по вопросам кино сообщил, сколько фильмов запретили демонстрировать в Украине в прошлом году.

"Так, в течение 2018 года в связи с несоответствием положениям Закона Украины "О кинематографии" было запрещено для демонстрации 139 фильмов и сериалов", – написал Филипп Ильенко в своем Facebook.

По информации заместителя председателя Госкино Сергея Неретина, они руководствовались в основном Перечнем лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины – так называемым "черным списком" Министерства культуры, который составляют на основании данных СБУ.

В 2018 году этот перечень несколько раз пополнялся новыми именами, в частности и российских деятелей кино. Среди них – режиссер Никита Михалков, актеры Владимир Меньшов, Алиса Фрейндлих, Ирина Алферова, Александр Баширов, Леонид Ярмольник и другие.

На запрос Укринформа Неретин назвал фильмы, которые попали в перечень запрещенных. Среди них – современные российские сериалы "Штрафбат", "Баллада о бомбере", "Последний бой майора Пугачева", "Агент особого назначения 3", "Заходи – не бойся, выходи – не плачь". А также полнометражные ленты – "Легенда № 17" про советского хоккеиста Валерия Харламова, "Ночной дозор" и "Дневной дозор" Тимура Бекмамбетова, "Любовь в большом городе 2", "Европейский конвой" и другие.

Не прошли проверку Госкино и оба сезона украинского детективного сериала "Нюхач".

Также в "черном" списке оказался ряд фильмов из 1990-х, в частности "Настя" и "Орел и решка" Георгия Данелии, "Американ бой", "На Дерибасовской хорошая погода" и "Ребенок к ноябрю".

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Фильмы, Госкино, Филипп Ильенко, Запрещенные фильмы.
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