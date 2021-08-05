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Радио "Шансон" не хватает украинских песен

Радио "Шансон" не хватает украинских песен
Обновлено 13:22 Сегодня Телеграф Иллюстрация

Меньше всего песен на украинском языке звучит в эфире "Радио "Шансон". Согласно закону, часть песен на украинском языке должна превышать 35%.  Кроме квот на радио и ТВ в Украине уже ввели нормы по языку для театров и экскурсий. 

"Радио "Шансон" закон не нарушает, количество песен - 39%, но оно наименьшее среди радиостанций Украины. Об этом сообщили в Нацсовете по вопросам радио и телевещания. 

В июле на соответствие законодательству проверили 15 радиостанций. Нарушителей не выявили. 100% украинского эфира на радиостанции "Українське радіо" и "Країна ФМ".

Также большая часть эфира заполнена украинским контентом на "Радіо "Промінь" (95%), "Радіо "Культура" (85% ) и "Радіо НВ" (64% ). 

"Радио "Шансон" на этом фоне выделяется - всего 39% украинских песен в эфире. 

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимир Зеленский посоветовал любителям России уезжать с Донбасса. 

 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 155

Все по теме:

Украинский язык, Музыка, Радио, Языковые квоты.
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