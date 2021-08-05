Радио "Шансон" не хватает украинских песен

Меньше всего песен на украинском языке звучит в эфире "Радио "Шансон". Согласно закону, часть песен на украинском языке должна превышать 35%. Кроме квот на радио и ТВ в Украине уже ввели нормы по языку для театров и экскурсий.

"Радио "Шансон" закон не нарушает, количество песен - 39%, но оно наименьшее среди радиостанций Украины. Об этом сообщили в Нацсовете по вопросам радио и телевещания.

В июле на соответствие законодательству проверили 15 радиостанций. Нарушителей не выявили. 100% украинского эфира на радиостанции "Українське радіо" и "Країна ФМ".

Также большая часть эфира заполнена украинским контентом на "Радіо "Промінь" (95%), "Радіо "Культура" (85% ) и "Радіо НВ" (64% ).

"Радио "Шансон" на этом фоне выделяется - всего 39% украинских песен в эфире.

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