Чемодан-вокзал-Россия: Зеленский посоветовал любителям РФ уезжать с Донбасса уже сейчас (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированной территории Донецкой и Луганской области с призывом решить, в Украине они на Родине или гости. Он сказал, что Донбасс не будет русской территорией, как и Крым, о котором президент говорил ранее.

Трейлер интервью опубликовал украинский канал для неподконтрольной территории "Дом".

Зеленский провел ассоциацию между оккупацией Донбасса и Берлинской стеной.

"Если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированной, и ты считаешь, что "наше дело правое, нам в Россию, мы русские" большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией, просто никогда. Неважно, сколько это оккупировано, понимаете? Это как стена в Германии которая была. Это не важно. В любом случае люди, история, воспользуются моментом - и стена рухнет", - сказал президент.

Он посоветовал тем, кто любит Россию и жил в Украине, но "чувствовал, что это Россия" уезжать в РФ.

"Если ты так чувствуешь, я считаю, что человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно, потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх, будет все строить, однозначно. Донбасс в том виде, в оккупированном, в отрезанном - никуда расти не будет", - отметил Зеленский.

Тем же, кто считает Донбасс - Украиной, президент рекомендовал держаться и отметил, что язык на котором говорит человек не важен.

"Если ты уважаешь этот флаг, поважаєш українську мову - даже если тебя не учили в школе, сам почитывай книжки и все нормально, все придет. Говори как хочешь. Но если ты чувствуешь, что ты украинец - будь там, будь, держись это все равно будет, эта земля будет деоккупирована, в любом случае - это история ", - сказал президент в интервью.

Ранее "Телеграф" писал, что конфликт на Донбассе украинцы назвали одной из самых главных проблем государства.