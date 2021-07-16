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В Украине вступили в силу новые языковые нормы: что меняется

В Украине вступили в силу новые языковые нормы: что меняется
09:08 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

С 16 июля вступают в силу новые нормы Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". 

Про это рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Что изменится с 16 июля: 

  • Концерты, шоу-программы и развлекательные мероприятия должны быть на украинском. Исключение для песен и фонограмм. Ведущие должны говорить только на украинском. Для иностранных артистов нужен перевод. 
  • Афиши, буклеты и билеты для культурных событий должны быть на украинском. Допускается использование других языков меньшим шрифтом, кроме имен исполнителей и названий коллективов. 
  • Спектакли в театрах на других языках должны быть с переводом. 
  • Туристическое обслуживание и экскурсии на украинском, исключение - для групп иностранцев. 
  • Фильмы на украинском или на языке оригинала с субтитрами (10% максимально). 
  • Выставки и музейные экспозиции должны быть на государственном языке.
  • Не менее 50% книг должны издаваться на украинском, также в книжных магазинах будет не менее половины украинских книг. 
  • Открыта регистрация на экзамен по знанию государственного языка для будущих госслужащих и кандидатов в граждане Украины. 

Первые экзамены на знание языка начнутся 19 июля. 

Более наглядно смотрите изменения в инфографике "Телеграфа":

Новые языковые нормы

Напомним, "Телеграф" сообщал, что Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" признан конституционным.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Закон, Украинский язык, Государственный язык.
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