В Украине вступили в силу новые языковые нормы: что меняется

С 16 июля вступают в силу новые нормы Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Про это рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.
Что изменится с 16 июля:
- Концерты, шоу-программы и развлекательные мероприятия должны быть на украинском. Исключение для песен и фонограмм. Ведущие должны говорить только на украинском. Для иностранных артистов нужен перевод.
- Афиши, буклеты и билеты для культурных событий должны быть на украинском. Допускается использование других языков меньшим шрифтом, кроме имен исполнителей и названий коллективов.
- Спектакли в театрах на других языках должны быть с переводом.
- Туристическое обслуживание и экскурсии на украинском, исключение - для групп иностранцев.
- Фильмы на украинском или на языке оригинала с субтитрами (10% максимально).
- Выставки и музейные экспозиции должны быть на государственном языке.
- Не менее 50% книг должны издаваться на украинском, также в книжных магазинах будет не менее половины украинских книг.
- Открыта регистрация на экзамен по знанию государственного языка для будущих госслужащих и кандидатов в граждане Украины.
Первые экзамены на знание языка начнутся 19 июля.
Более наглядно смотрите изменения в инфографике "Телеграфа":
Напомним, "Телеграф" сообщал, что Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" признан конституционным.