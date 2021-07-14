Конституционный суд поставил точку в истории с законом об украинском языке

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" признан конституционным. О таком решении Конституционного суда передает "Украинская правда".

Сообщается, что суд принял решение и признал закон о языке конституционным. Полный текст решения в Конституционном суде обещают предоставить завтра.

На решение КС уже отреагировал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

"Приветствую решение Конституционного Суда, который проявил государственную позицию и стал на сторону национальных интересов Украины,- написал он. - Защита языка - это защита национальных интересов Украины. На 30-м году независимости у нас нет права на поражение".

Как добавил Кремень, решение вынесено накануне 16 июля - второй годовщины действия языкового закона и нового этапа имплементации его норм.

Напомним, народные депутаты от "Слуги народа" отозвали свои правки, которые касались изменений в нашумевший языковой закон. Известно, почему они это сделали.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Николаеве русский язык больше не является региональным.