В партийном чатике не договорились: почему "слуги" отказались от своих правок в языковой закон

Народные депутаты от "Слуги народа" отозвали свои правки, которые касались изменений в нашумевший языковой закон. Причина - отсутствие поддержки внутри фракции для положительного голосования в четверг, 15 июля. Об этом "Телеграфу" сообщили сразу несколько народных депутатов.

Замглавы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук ("Слуга народа") заявила, что депутаты отозвали свои правки к законопроекту 5551-2. Как пояснили несколько собеседников издания во фракции, накануне во вторник в партийном чате проходил опрос о том, готовы ли депутаты поддержать законопроект с этими правками. Авторы правок - Максим Бужанский, Андрей Клочко и Александр Корниенко.

"Если больше половины будет за, то вынесем в зал. Пока что 50/50 голосов. К нам на фракцию в понедельник приходили каналы 1+1 и Star light media. Просили дать им эту отсрочку и внести изменения в закон о Нацраде. Богуцкий приходил и просил (гендиректор канала ICTV Александр Богуцкий, - Ред.), хотя "Батькивщина" (жена Александра Богуцкого - нардеп от "Батькивщины" Елена Кондратюк - ред.) уже сказала, что не поддержит нас в этом вопросе, это смешно. Весь вопрос в том, что в прошлый раз из-за хайпа завалили проект депутатов Кравчук и Потураева, с вполне адекватными нормами, и теперь пришлось вносить через непрофильный бюджетный комитет в переходные положения законопроекта о реставрации",- говорит нардеп "Слуги народа" не под запись.

"Большая часть депутатов с Западной Украины, особенно мажоритарщики, выступили против. Им непонятна аргументация и никто им толком ее не предоставил. А президент говорил, что закон о языке требует доработки, но по факту за два года в этом вопросе мы никак не продвинулись", - добавил ещё один депутат офрекордз.

Свои правки не отозвал только Макс Бужанский.

Ранее депутат от "Голоса" Ярослав Железняк разместил у себя текст правок, которые разработали депутаты. Эти поправки выводили создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия закона об украинском языке, убирали необходимость госслужащим, которые сейчас занимают должности, подтверждать владение украинским языком и позволяли бы использовать язык коренных народов и нацменьшинств в образовании.

Отметим, что в среду вечером Конституционный Суд признал закон о языке конституционным.