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"Пишу курсовую на е**чем украинском языке": в Харькове студентка угодила в языковой скандал (видео)

"Пишу курсовую на е**чем украинском языке": в Харькове студентка угодила в языковой скандал (видео)
Обновлено 18:54 Сегодня Телеграф скриншот

Студентка Маргарита Мальцева из Харькова в нецензурной форме грубо высказалась об украинском языке из-за того, что она должна писать курсовую работу на государственном языке.

О своем отвращении к украинскому языку девушка, подписанная как "Маргарита Николаевна" с ником "rrito.burrito", рассказала в соцсети Instagram.

"Пишу курсовую работу на е**чем украинском языке и вот понимаю, что украинская власть, она меня ущемляет, ущемляет мои права", - говорит она в начале видео.

"Что значит, я не могу писать свою научную работу, в которой мои заключения, мои выводы, в которой я описываю, как я проводила эту работу, да. Почему я не могу написать её на украинском языке? Что, на украинском это будет более информативно или более развёрнуто? Так нет" – продолжает возмущаться она.

По словам Маргариты, она брала материалы для своей курсовой вообще на английском языке и она их переводила. "

"Материалы, да, я брала для этой работы, вообще на английском языке были, я их переводила. И щас я должна писать на украинском?: ну так, х*й сосать - не в рот е**ться, ребят! Типа нравится украинский язык, - переводите, пожалуйста", - продолжила она (цитата дословная).

Затем Маргарита заявила, что украинский язык "насилует" ее, ее психику и нервы.

"Я не хочу, я проще на английском её напишу, ещё раз переведу на английский и напишу её на английском, чем на украинском", - заявила она.

Осторожно! Видео содержит много ненормативной лексики!

По состоянию на вечер среды, 16 июня, аккаунт"rrito.burrito" в соцсети Instagram уже закрыт.

Как сообщает Telegram-канал "Катарсис", полное имя девушки – Маргарита Николаевна Мальцева.

Как сообщалось, это уже не первый случай, когда в соцсетях открыто враждебно высказываются в адрес украинского языка.

Так, буквально накануне, 15 июня, жительница Киевской области угодила в скандал после того как крайне негативно высказалась об украинском языке.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 256

Все по теме:

Харьков, Украинский язык, Оскорбления, Маргарита Мальцева, rrito.burrito.
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