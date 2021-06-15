"Бл**ь я бы на**й запретила украинский": еще одна украинка угодила в языковой скандал под Киевом

Жительница Киевской области угодила в языковый скандал после того как негативно высказалась об украинском языке.

Рискованные заявления о желании запретить государственный язык она опубликовала в Инстаграм.

18-летняя жительница Ирпеня Диана К. попала под волну хейта из-за своих высказываний об украинском языке.

"Просто я бы бл**ь нах*й запретила еб***й украинский язык", - написала она в своей истории.

Согласно информации в соцсетях, девушке 18 лет и она имеет незаконченное высшее образование (предположительно учится на журналиста). Также Диана К. имеет опыт работы бариста.

По словам директора школы, в которой училась девушка, ее характеризовали как агрессивную и хамоватую.

После большого количества хейта девушка заблокировала свой профиль в Инстаграм.

Напомним, что 16 мая в Одесской области преподаватель специализированного колледжа Одесского национального морского университета Александр Макаренко назвал украинский "псячей мовой" и языком "оккупантов и фашистов".

18 февраля в TikTok разгорелся скандал из-за украинского языка. Все началось с публикации видеоролика 15-летней пользовательницы из Киева Лизы Леоненко, где она высказалась, что не любит украинский язык.