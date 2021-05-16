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"Не разумею вашу псячу мову": преподаватель из Черноморска оскандалился заявлением об украинском языке

"Не разумею вашу псячу мову": преподаватель из Черноморска оскандалился заявлением об украинском языке
Обновлено 21:36 Сегодня Телеграф Новинарня

В Черноморске (Одесская область) преподаватель специализированного колледжа Одесского национального морского университета Александр Макаренко назвал украинский "псячей мовой" и языком "оккупантов и фашистов".

Как пишет в воскресенье, 16 мая, местный Telegram-канал "Одесса INFO", такое заявление в адрес украинского языка он сделал в Facebook во время обсуждении новых правил государственного языка.

Черноморск_преподаватель_скандал

"Я не разумею вашу псячу мову, пышіть калі ласка па-беларусску альбо па-русску. Я ня мовлю ўкраінскай мовой і паперы пышу па-руску, хоць ведаю яе. Для мяне гэта ваша ўкраінская мова - мова окупантаў та фашыстаў", - написал Макаренко.

Согласно информации, в колледже, где работает мужчина, заявили, что "не будут терпеть такие высказывания преподавателя и разберутся в ситуации".

Как сообщалось, в начале мая в Одессе ресторан "Львівська Реберня" креативно и скандально привлек к себе внимание внутренним оформлением, которым назвал российскую императрицу Екатерину II и Дюка де Ришелье "понаехавшими", а также "пригвоздив" язык.
Позже скандальные картины ресторан убрал, но скандал на этом не закончился.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,457

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Скандал, Язык, Оскорбление, Колледж, Преподаватель, Черноморск.
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