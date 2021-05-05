Львовский ресторан в Одессе оскандалился, "отправив" Екатерину II и герцога де Ришелье в Ростов

Ресторан "Львівська Реберня", открытый на Дерибасовской в Одессе, креативно и скандально привлек к себе внимание, спровоцировав бурные споры в соцсетях из-за внутреннего оформления, которым назвал российскую императрицу Екатерину II и Дюка де Ришелье "понаехавшими", а также "пригвоздив" язык.

Фото скандальных рисунков из ресторана начали публиковать 4 мая ряд одесских пабликов в соцсетях.

Так, Екатерина II изображена на картинке с чемоданами и табличкой в руке "Ростов":

А памятник считающегося одним из отцов-основателей Одессы Дюка де Ришелье изображен с большим чемоданом в руке и подписью "понаїхало":

Также на одной из стен нарисован черный рот с высунутым языком, пробитым гвоздем, и написанным рядом большими буквами словом "МОВА".

Примечательно, что другие "острые" политические картины у "противников" заведения не то что не вызвали какого-либо отклика, а даже упоминания.

Многие пользователи соцсетей возмутились такому оформлению, утверждая, что оно оскорбляет их чувства и призывая то к бойкоту заведения, то к его закрытию.

При этом другие одесситы оценили маркетинговый ход ресторана, отметив, что "понаехали" и "понаехавшие" - исконно одесское словечко, так удачно использованное львовянами":

Как сообщалось, в самом "сердце" туристической Одессы в понедельник, 3 мая, загорелся ресторан "Счастье", над которым расположен отель "Пале-Рояль".