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Львовский ресторан в Одессе оскандалился, "отправив" Екатерину II и герцога де Ришелье в Ростов

Львовский ресторан в Одессе оскандалился, "отправив" Екатерину II и герцога де Ришелье в Ростов
16:25 Сегодня Телеграф planetofhotels

Ресторан "Львівська Реберня", открытый на Дерибасовской в Одессе, креативно и скандально привлек к себе внимание, спровоцировав бурные споры в соцсетях из-за внутреннего оформления, которым назвал российскую императрицу Екатерину II и Дюка де Ришелье "понаехавшими", а также "пригвоздив" язык.

Фото скандальных рисунков из ресторана начали публиковать 4 мая ряд одесских пабликов в соцсетях.

Так, Екатерина II изображена на картинке с чемоданами и табличкой в руке "Ростов":

Одесса_ресторан_2

А памятник считающегося одним из отцов-основателей Одессы Дюка де Ришелье изображен с большим чемоданом в руке и подписью "понаїхало":

Одесса_ресторан_3

Также на одной из стен нарисован черный рот с высунутым языком, пробитым гвоздем, и написанным рядом большими буквами словом "МОВА".

Одесса_ресторан_1

Примечательно, что другие "острые" политические картины у "противников" заведения не то что не вызвали какого-либо отклика, а даже упоминания.

Одесса_ресторан_4

Многие пользователи соцсетей возмутились такому оформлению, утверждая, что оно оскорбляет их чувства и призывая то к бойкоту заведения, то к его закрытию.

Одесса_ресторан_коммент_1

При этом другие одесситы оценили маркетинговый ход ресторана, отметив, что "понаехали" и "понаехавшие" - исконно одесское словечко, так удачно использованное львовянами":

Одесса_ресторан_коммент_2

Как сообщалось, в самом "сердце" туристической Одессы в понедельник, 3 мая, загорелся ресторан "Счастье", над которым расположен отель "Пале-Рояль".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Одесса, Ресторан, Картины, Екатерина II, Львівська Реберня, Дюк де Ришелье.
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