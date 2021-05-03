В центре Одессы загорелся ресторан, огонь перекинулся на гостиницу (видео)

В самом "сердце" туристической Одессы в понедельник, 3 мая, в Одессе, на Ланжероновской, 10 загорелся ресторан "Счастье", над которым расположен отель "Пале-Рояль".

Об этом сообщают в одесских Telegram-каналах.

Огонь оказался настолько сильным, что перекинулся на рядом стоящие гостиницу и другие рестораны.

"Людей эвакуируют", - пишут в Telegram-канале "Новости Одесса".

Вокруг все окутано дымом, языки пламени не щадят ничего в округе.

"У ресторана "Счастье" случилось несчастье", - констатируют в Telegram-канале "Одесса как она есть".

Как уточняют в Telegram-канале "Одесса INFO", возгорание началось с летней террасы ресторана. Огонь вызвал сильное задымление.

"На месте работают пожарные, которые тушат огонь, а также спасают людей с верхних этажей здания", - пишут авторы.

Отметим, что ресторан находится в центре Одессы, в районе, который постоянно посещают туристы.

Как сообщал "Телеграф", коммунальный автобус, перевозивший пассажиров и сгоревший в Киеве в четверг, 29 апреля, выгорел до основания.