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Загоревшийся на ходу в Киеве автобус тушили 15 человек, но от него осталось одно название (фото)

Загоревшийся на ходу в Киеве автобус тушили 15 человек, но от него осталось одно название (фото)
Обновлено 16:14 Сегодня Телеграф фото: Telegram

Коммунальный автобус, перевозивший пассажиров и сгоревший в Киеве в четверг, 29 апреля, выгорел до основания.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Киеве.

Спасатели прибыли на место ЧП за 17 минут, а огонь несмотря на его интенсивность, погасили за 11 минут.

"В результате пожара транспортное средство сгорел полностью", - уточнили в ведомстве.

К тушению пожара были задействованы три машины и 15 работников спасательной службы.  Судя по фото, от автобуса остался лишь каркас. Удивительно, что обошлось без пострадавших.

Причина возникновения пожара устанавливается. Но предварительно, причиной пожара стали неполадки в моторном отсеке.

Как сообщал "Телеграф", в Днепре загорелся автобус, в котором было полно людей. Причиной стало задымление электропроводки. Водитель остановил транспорт и выпустил пассажиров, а после потушил очаг возгорания с помощью огнетушителя.

А в прошлом году в Киеве в районе метро "Академгородок" на ходу вспыхнула и сгорела маршрутка. Перед возгоранием транспорта свидетели услышали хлопок, похожий на взрыв.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 375

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Киев, Пожары, Спасатели, Автобусы.
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