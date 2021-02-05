В Днепре на ходу загорелся автобус с людьми: видео момента ЧП

В Днепре в пятницу, 5 февраля, в 8:30 на ходу загорелся автобус №95, который был полон людьми.

Соответствующее видео зафиксировал Ситуационный центр Днепра.

Так, инцидент произошел на пересечении проспекта Слобожанского и улицы Калиновой.

В автобусе, который двигался по маршруту №95, произошло задымление электропроводки. Водитель остановил транспорт, открыл двери и высадил пассажиров.

С возгоранием водитель справился с помощью огнетушителя. На место происшествия была направлена ремонтная бригада предприятия. Сейчас устанавливаются причины возгорания.

Как сообщал "Телеграф", ранее в результате пожара в инфекционной больнице в Запорожье ночью 4 февраля, погибли четверо человек. Также министр здравоохранения Украины Максим Степанов срочно отправился в Запорожье, где произошел крупный пожар COVID-больнице. Из-за пожара начато расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч.2 ст. 270 УК).