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Пожар в запорожской инфекционке: озвучены данные о погибших и причина их смерти

Пожар в запорожской инфекционке: озвучены данные о погибших и причина их смерти
Обновлено 09:12 Сегодня Телеграф

В ночь на 4 февраля в областной инфекционной больнице в Запорожье произошел пожар. В реанимационном боксе COVID-отделения погибли трое пациенток и анестезиолог.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу - 26. Все больные находились под аппаратами ИВЛ. Предварительная причина гибели - отравление угарным газом.

"Сообщение о возгорании поступило накануне в 23:29. В очаге опасности находились 12 человек. 8 человек спасены, 2 из них — еще один анестезиолог и медбрат пострадали в результате пожара. Пострадавшие с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в больницу", — сообщила Ирина Венедиктова. 

Пожар в больнице в Запорожье 4.02.2021

Пожар в больнице в Запорожье 4.02.2021

Сейчас начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч.2 ст. 270 УК Украины). 

Причины возгорания устанавливаются. По словам Венедиктовой, уже допрошены 5 человек. Следственные действия продолжаются.

Пожар в больнице в Запорожье 4.02.2021

Пожар в больнице в Запорожье 4.02.2021

Напомним, по словам председателя Запорожской ОГА Александра Старуха, пожар вспыхнул на первом этаже в реанимации, в одной из палат на 20 м².  Всего в пятиэтажном корпусе инфекционной больницы находились 29 человек, был эвакуирован весь первый этаж. Восемь пациентов перевезли в другие больницы. 

Также, стало известно, что сегодня утром министр здравоохранения Украины Максим Степанов срочно отправился в Запорожье.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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