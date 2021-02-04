Пожар в запорожской инфекционке: озвучены данные о погибших и причина их смерти

В ночь на 4 февраля в областной инфекционной больнице в Запорожье произошел пожар. В реанимационном боксе COVID-отделения погибли трое пациенток и анестезиолог.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу - 26. Все больные находились под аппаратами ИВЛ. Предварительная причина гибели - отравление угарным газом.

"Сообщение о возгорании поступило накануне в 23:29. В очаге опасности находились 12 человек. 8 человек спасены, 2 из них — еще один анестезиолог и медбрат пострадали в результате пожара. Пострадавшие с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в больницу", — сообщила Ирина Венедиктова.

Сейчас начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч.2 ст. 270 УК Украины).

Причины возгорания устанавливаются. По словам Венедиктовой, уже допрошены 5 человек. Следственные действия продолжаются.

Напомним, по словам председателя Запорожской ОГА Александра Старуха, пожар вспыхнул на первом этаже в реанимации, в одной из палат на 20 м². Всего в пятиэтажном корпусе инфекционной больницы находились 29 человек, был эвакуирован весь первый этаж. Восемь пациентов перевезли в другие больницы.

Также, стало известно, что сегодня утром министр здравоохранения Украины Максим Степанов срочно отправился в Запорожье.