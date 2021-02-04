Погибла врач и трое пациентов: в Запорожье горела областная больница (фото)

В ночь на 4 февраля в Запорожье произошло ЧП: горел один из корпусов Запорожской областной инфекционной больницы.

Об этом сообщает "Суспільне".

Очевидцы происшествия рассказали, что открытого огня не было, но первый этаж корпуса был сильно задымленный.

Территорию больницы окружили, на ближайших улицах было перекрыто движение транспорта. По состоянию на час ночи пожар удалось полностью ликвидировать.

По словам председателя Запорожской ОГА Александра Старуха, которій прибіл на место происшествия, на первом этаже в одной из палат реанимации произошло возгорание. Во время ликвидации были спасены 8 человек, но найдено 4 тела погибших, среди них врач 1994 года и трое больных, находившихся на искусственной вентиляции легких.

Фото с места событий:

Пострадавших перевезли в другие больницы города. На первом этаже пациентов не осталось, здоровью и жизни пациентов на других этажах ничего не угрожает - отметил Старух.

Для ликвидации пожара было задействовано 11 единиц техники и 60 человек личного состава спасателей.

Стоит напомнить, что во вторник, 2 февраля, в Николаевской области, в Первомайске, произошел масштабный пожар в торговом центре "Эпицентр".