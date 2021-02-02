Под Николаевом загорелся "Эпицентр": небо окутал столб черного дыма (фото, видео)

Во вторник, 2 февраля, в Николаевской области, в Первомайске, произошел масштабный пожар в торговом центре "Эпицентр".

Об этом сообщается в Telegram-канале ГСЧС Украины.

"В 12:58 в пгт. Первомайск в одноэтажном здании ТЦ "Эпицентр" возник пожар на площади около 800 кв. Предварительно жертв и пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.

По данным спасателей, к тушению пожара пришлось привлечь 10 человек и 2 единицы техники ГСЧС.

По данным Telegram-канала "PavlovskyNews", якобы возгорание началось из-за умышленного поджога растворителя.

"Количество пострадавших пока что не известно, как и официальная причина возгорания", - добавили в Telegram-канале.

В то же время, в Telegram-канале "ХС|Харьков" уточняют, что по словам очевидцев, "какой-то тип кинул несколько "молотовых" прямо на товар".