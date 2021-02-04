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Появились новые фото и детали ночного пожара в больнице в Запорожье

Появились новые фото и детали ночного пожара в больнице в Запорожье
Обновлено 09:05 Сегодня Телеграф Фото: zp.dsns.gov.ua

В ночь на 4 февраля в Запорожье произошел пожар в одном из корпусов Запорожской областной инфекционной больницы. В результате чего погибли люди.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Запорожье.

Согласно предоставленным данным, возгорание возникло в одной из палат реанимационного отделения.

гсчс

Фото: Акцент.

По информации ГСЧС, ликвидация чрезвычайной ситуации происходила одновременно в двух направлениях: спасение людей и тушение пожара на площади 20 кв.м. Так, в опасности находились 12 человек.

В то же время спасатели также обнаружили тела 4 человек, из которых - 1 медицинский работник. Бойцы ГСЧС спасли из очага опасности 8 человек, которых доставили в другие больницы.

спасатели

тушение пожара

Фото: Акцент.

В 00:19 4 февраля спасатели ликвидировали пожар.

Медиками на территории больницы организовали отдельный пост дезинфекции, где личный состав проходит обработку.

На данный момент причина пожара устанавливается. По факту инцидента соответствующими органами ведется расследование.

здание Запорожской инфекционки

Фото: Акцент.

При этом, на место происшествия срочно вылетел министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Об этом он написал в своем Фейсбуке.

Стоит напомнить, что 2 февраля, в Николаевской области, в Первомайске, произошел масштабный пожар в торговом центре "Эпицентр".

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Пожар, Запорожье.
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