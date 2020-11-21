В Киеве вспыхнула и за считанные минуты сгорела маршрутка: видео происшествия

В Киеве возле станции метро Академгородок произошел пожар в маршрутке. Данных о пострадавших пока не поступало, но в сети уже появились видео с места происшествия.

Соответствующее видео размещено в Телеграм-канале "Київ Оперативний".

"Вблизи со станцией Академгородок в маршрутке что-то взорвалось, после чего она начала пылать. Сгорела почти вся", - сказано в сообщении.

В информации уточняется, что сейчас на месте работают спасатели, а движение по дороге перекрыто.

Также видео с пожаром обнародовали в Телеграм-канале dtp.kiev.ua

"Загорелась буквально за секунды", - отмечается в подписи к видео.

Напомним, 20 ноября под Винницей автомобиль прокурора попал в ДТП, вследствие которого один человек погиб и еще трое попали в больницу.