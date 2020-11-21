Смертельное ДТП с прокурором в Винницкой области: появились новые данные о пострадавших

В пятницу, 20 ноября, неподалеку села Лука-Барская Барского района Винницкой области произошла смертельная авария, погиб один человек, трое травмированы.

Об этом поведала пресс-секретарь местной Нацполиции Анна Олейник.

Отмечается, что на перекрестке столкнулись два автомобиля "ВАЗ 2112" и Volkswagen Caddy. В результате аварии погибла водитель "ВАЗ 2112", которая, как выяснилось, и стала виновницей столкновения.

За рулем находилась жительница Барского района, 1993 г.р. Она работала в суде в городе Бар. В салоне также находились двое пассажиров: работница суда, 1997 г.р., и работник Барского отдела прокуратуры, 1975 г.р.

За рулем Folgswagen Caddy находился житель Жмеринки. Он не травмировался. С ним в авто находилась беременная жена. Ее и двух пассажиров "ВАЗ 2112" госпитализировали в местную больницу.

Угрозы жизни пострадавших нет, состояние их - стабильное.

В полиции же открыли уголовное производство и выясняют обстоятельства и причины этого ДТП.