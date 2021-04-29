Сгорел за считанные минуты: в Киеве произошло огненное ЧП с автобусом (видео)

В четверг, 29 апреля, на столичных дорогах произошло ЧП. Сгорел коммунальный автобус, перевозивший пассажиров.

Инцидент произошел на проспекте Правды. В автобусе №102, следовавшем по маршруту "Кинотеатр Братислава - улица Светлицкого", начался пожар.

Об этом сообщает telegram-канал "dtp.kiev.ua".

По словам авторов канала, спасатели ГСЧС прибыли через 10 минут после начала пожара и приступили к тушению. Однако, спасти автобус уже не удалось. Он выгорел полностью.

К счастью, никто не пострадал. Причины пожара не известны. По предварительной версии, ЧП произошло из-за неполадок в моторном отсеке. Именно оттуда началось возгорание.

Напомним, в Днепре загорелся автобус, в котором было полно людей. Причиной стало задымление электропроводки. Водитель остановил транспорт и выпустил пассажиров, а после потушил очаг возгорания с помощью огнетушителя.

А в прошлом году в Киеве в районе метро Академгородок на ходу вспыхнула и сгорела маршрутка. Перед возгоранием транспорта свидетели услышали хлопок, похожий на взрыв.