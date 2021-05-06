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Плакаты с "понаехавшими" Екатериной и Дюком убрали, но на этом скандал в Одессе не закончился

Плакаты с "понаехавшими" Екатериной и Дюком убрали, но на этом скандал в Одессе не закончился
10:08 Сегодня Телеграф Facebook Mark Greenwich

Ресторан "Львівська Реберня" в Одессе после разгоревшегося скандала, вызванного провокационным внутренним оформлением заведения, убрал часть экспозиций, вызвавших возмущение некоторых одесситов.

Об этом сообщил украинский ресторатор, владелец сети ресторанов "Львівська реберня" Андрей Худо в среду, 5 мая, на своей странице в соцсети Facebook.

"Мы изменили часть экспозиции, поскольку некоторые работы вызвали возмущение одесситов. Но на этом месте появятся другие произведения, потому что наши просторы призваны объединять и создавать положительные эмоции", - написал он

При этом он подчеркнул, что каждая "Реберня" - это современный ресторан, который также является галереей. "И здесь украинские художники могут выставлять свои работы, в том числе на острые темы. Актуальное искусство никогда не бывает удобным и не требует к себе однозначного положительного отношения", - добавил ресторатор.

Видео того, как работники снимают провокационную картину, опубликовал одесский Telegram-канал "Одесса как она есть":

Вместе с тем, такое решение ресторана вызвало шквал негодования, но уже со стороны проукраински настроенных пользователей соцсетей, которые расценили это как "слив" и "прогиб" под "ватников" и "сепаров".

Реберня_комменты

При этом многие пользователи отмечали, что таким поступком ресторан рискует потерять своих клиентов, но и не привлечь новых, так как пророссийски настроенные одесситы и так не ходят в "западенские" заведения.

Реберня_комменты_2

Как сообщалось, ресторан "Львівська Реберня", открытый на Дерибасовской в Одессе, креативно и скандально привлек к себе внимание, спровоцировав бурные споры в соцсетях из-за внутреннего оформления, которым назвал российскую императрицу Екатерину II и Дюка де Ришелье "понаехавшими", а также "пригвоздив" язык.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 290

Все по теме:

Одесса, Ресторан, Картины, Критика, Замена, Андрей Худо, Львівська Реберня.
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