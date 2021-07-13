В Николаеве русский язык больше не является региональным - решение суда

Николаевский окружной админсуд 8 июля принял решение упразднить постановление о признании российского языка региональным в Николаевской области.

Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

"Наконец это антиконституционное решение, которое должны были пересмотреть депутаты в шестимесячный срок со дня вступления в силу закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", то есть два года назад, отменено", - написал он.

Он выразил сожаление в связи с тем, что местные депутаты так и не смогли принять соответствующее решение на недавней сессии.

Вместе с тем, он ожидает, что в области в ближайшее время будет утверждена программа по развитию украинского языка, организованы языковые курсы и назначат профильного заместителя главы города.

По словам Кременя, нормы о региональных языках продолжают действовать в Донецкой и Луганской областях, а также в некоторых районах Одесской и Закарпатской областей.

Как сообщалось ранее, Николаевский горсовет вынес вопрос о лишении российского языка статуса регионального на голосование 20 мая. Тогда поддержали это решение 23 депутата из 28 необходимых.