Укр

Телеканал "НАШ" оказался под угрозой закрытия: в чем причина

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Телеканал "НАШ" оказался под угрозой закрытия: в чем причина Новость обновлена 19 августа 2021, 22:33
Телеканал "НАШ" могут лишить лицензии

У регулятора возникли вопросы к заявлениям некоторых гостей эфира

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания хочет аннулирования лицензии телеканала "НАШ", принадлежащего экс-нардепу Евгению Мураеву. Причиной этого стал эфир с Петром Симоненко (лидер запрещенной в Украине "Коммунистической партии Украины").

Об этом в четверг, 19 августа, сообщила пресс-служба регулятора.

Так, телеканал "НАШ" транслировал эфир с участием экс-нардепа. В ходе эфира, как сообщает регулятор, Симоненко "скрыто призывал к разжиганию религиозной вражды и ненависти". В частности, он назвал прихожан УПЦ "раскольниками", заявил о "гражданской войне на Донбассе", власть назвал "неофашистами" и также высказался о "государственной фашизации".

В Нацсовете заявили, что в этом эфире "было множество высказываний, которые навязываются миру пропагандой РФ".

За трансляцию этого эфира телеканал Мураева получит иск об аннулировании лицензии, а "Макси-ТВ", также транслировавший у себя это выступление лидера запрещенной в Украине Компартии, штраф в размере 100 тысяч гривень.

Кроме того, у регулятора возникли вопросы к эфиру с Еленой Бондаренко, которая использовала украинофобскую лексику и утверждала о "языковом насилии над русскоязычными" в Украине. 

"Ее высказывания имеют признаки разжигания национальной вражды по отношению к гражданам, которые владеют и пользуются украинским языком", — заявили в Нацсовете.

В связи с этим в период с 6 по 17 сентября на телеканалах "НАШ" и "Макси-ТВ" пройдут проверки. 

Напомним, как сообщал "Телеграф", еще один украинский телеканал рискует нарваться на скандал. Речь идет об "Интере", который попал в поле зрения Нацсовета по вопросам телерадиовещания за трансляцию фильмов с "запрещенными" актерами. А затем и вовсе решил показать перед Днем Независимости концерт "любителя Путина" Баскова.

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