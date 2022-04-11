В ФСБ начались чистки из-за Украины: чем спецслужбы не угодили путину

Точное количество "зачищенных" сотрудников не известно, но "украинским вопросом" занимались полторы сотни человек

В своей оценке ситуации в Украине кровавый диктатор владимир путин полагался на данные 5-й службы ФСБ. После того, как первые дни вторжения рф показали, насколько данные отличались от реальных и реальный масштаб стратегической ошибки российского президента, в службе безопасности начались чистки.

Как сообщил журналист Христо Грозев из международного расследовательского проекта Bellingcat, украинская тема была главной у 150 офицеров, большинство из которых уже попали в сложное положение.

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Он рассказал, что большая часть сотрудников ФСБ, занимавшихся Украиной, либо уволены, либо арестованы. "Чистка прошла", отметил Грозев. Отдельно он упомянул, что первым пришли за генерал-полковником Сергеем Беседой. Он и его заместитель оказались под домашним арестом, а уже в апреле руководитель очутился в СИЗО.

Христо Грозев о россии

Грозев также отметил, что в течение нескольких дней расследователи планируют опубликовать данные об уволенных и арестованных сотрудников.

Напомним, что в россии также решили сменить руководителя вторжения в Украину на фоне провала "операции". Новым командующим стал Александр Дворников.

Ранее "Телеграф" писал, что украинская разведка опубликовала данные о сотрудниках ФСБ в Европе. Также именно спецслужбам россии приписывается желание "убрать" путина — они могут быть недовольны санкциями.