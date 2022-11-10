Вслед за Стремоусовым? В Крыму насмерть разбился еще один предатель Украины

Мужчина пытался убежать от полицейской погони, но не ушел от лобового столкновения

На временно оккупированной россиянами территории Украины один за другим "самоликвидируются" пособники путинского режима. Вслед за якобы погибшим в автокатастрофе гауляйтером Херсонщины Кириллом Стремоусовым вечером 9 ноября попал в ДТП и коллаборант Алексей Ременюк. 66-летний мужчина был ранее нардепом, а также возглавлял созданную им же партию "Русь единая". Будучи известным поклонником путинского режима и "русского мира", с начала оккупации он проживал в Крыму.

О его гибели стало известно из публикации в Telegram-канале Mash, передает "Телеграф". Отмечается, что во время столкновения с грузовиком, которое и стало для предателя Украины смертельным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

К слову, ДТП не было случайным. Ременюк разбился, спровоцировал лобовое столкновение с грузовиком, когда пытался убежать от полицейского преследования. Сообщается, что он хорошенько выпил во время празднования дня рождения друга, а затем был остановлен сотрудниками ДПС для досмотра. Когда у него проверяли документы, то попросили пройти тест на алкогольное опьянение. Тот показал превышение нормы "горячительного" в крови.

Алексей Ременюк

Однако полицейским не удалось задержать коллаборанта. Алексей Ременюк, не прекратив толком диалог с ДПС-никами, дал по газам, даже немного протащив одного из полицейских по дороге.

Вместо справки. Алексей Ременюк родился 12 января 1956 года на Житомирщине. Почти всю жизнь был тесно связан с Крымом — учился в местном сельскохозяйственном институте, получил образование экономиста-организатора сельхозпроизводства. Также на полуострове он служил и работал. Успел отметиться и в Белгородской области рф. В 2006 году он совозглавлял "Партию политики путина", которая в декабре 2008 года была переименована в "Русь едина".

Один из календарей партии Ременюка

С 2018 года Ременюк был внесен на сайт предателей Украины "Миротворец".

Страница Ременюка на "Миротворце"

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядело место аварии, в которой якобы погиб гауляйтер Херсонщины Кирилл Стремоусов.

Интересно, что пользователи соцсетей связали его смерть с последующим заявлением военного командования рф об отходе войск на левый берег Днепра.