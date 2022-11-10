Слідом за Стремоусовим? У Криму на смерть розбився ще один зрадник України
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Чоловік намагався втекти від поліцейської погоні, але не втік від лобового зіткнення
На тимчасово окупованій росіянами території України один за одним самоліквідуються посібники путінського режиму. Після нібито загибелі в автокатастрофі гауляйтером Херсонщини Кирила Стремоусова ввечері 9 листопада потрапив у ДТП і колаборант Олексій Ременюк. 66-річний чоловік раніше був нардепом, а також очолював створену ним партію "Русь єдина". Будучи відомим шанувальником путінського режиму та "російського світу", з початку окупації він проживав у Криму.
Про його загибель стало відомо із публікації в Telegram-каналі Mash, передає "Телеграф". Зазначається, що під час зіткнення з вантажівкою, яка і стала для зрадника України смертельною, він перебував у стані алкогольного сп’яніння.
До речі, ДТП не сталося випадково. Ременюк розбився, спровокувавши лобове зіткнення з вантажівкою, коли намагався втекти від поліцейського переслідування. Повідомляється, що він добряче випив під час святкування дня народження друга, а потім був зупинений співробітниками ДПС для огляду. Коли в нього перевіряли документи, попросили пройти тест на алкогольне сп’яніння. Той показав перевищення норми "оковитої" в крові.
Проте поліцейським не вдалося затримати колаборанта. Олексій Ременюк, не припинивши до ладу діалог із ДПС-никами, вдавив педаль газу, навіть трохи протягнувши одного з поліцейських по дорозі.
Замість довідки. Олексій Ременюк народився 12 січня 1956 року на Житомирщині. Майже все життя був тісно пов’язаний із Кримом — навчався у місцевому сільськогосподарському інституті, здобув освіту економіста-організатора сільгоспвиробництва. Також на півострові він служив та працював. Встиг відзначитися і в Білгородській області рф. У 2006 році він очолював "Партію політики путіна", яка у грудні 2008 року була перейменована на "Русь єдина".
Із 2018 року Ременюка було внесено на сайт зрадників України "Миротворець".
Раніше "Телеграф" показував, як виглядало місце аварії, в якій нібито загинув гауляйтер Херсонщини Кирило Стремоусов.
Цікаво, що користувачі соцмереж пов’язали його смерть з наступною заявою військового командування Росії про відхід військ на лівий берег Дніпра.