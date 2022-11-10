Слідом за Стремоусовим? У Криму на смерть розбився ще один зрадник України

Чоловік намагався втекти від поліцейської погоні, але не втік від лобового зіткнення

На тимчасово окупованій росіянами території України один за одним самоліквідуються посібники путінського режиму. Після нібито загибелі в автокатастрофі гауляйтером Херсонщини Кирила Стремоусова ввечері 9 листопада потрапив у ДТП і колаборант Олексій Ременюк. 66-річний чоловік раніше був нардепом, а також очолював створену ним партію "Русь єдина". Будучи відомим шанувальником путінського режиму та "російського світу", з початку окупації він проживав у Криму.

Про його загибель стало відомо із публікації в Telegram-каналі Mash, передає "Телеграф". Зазначається, що під час зіткнення з вантажівкою, яка і стала для зрадника України смертельною, він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

До речі, ДТП не сталося випадково. Ременюк розбився, спровокувавши лобове зіткнення з вантажівкою, коли намагався втекти від поліцейського переслідування. Повідомляється, що він добряче випив під час святкування дня народження друга, а потім був зупинений співробітниками ДПС для огляду. Коли в нього перевіряли документи, попросили пройти тест на алкогольне сп’яніння. Той показав перевищення норми "оковитої" в крові.

Олексій Ременюк

Проте поліцейським не вдалося затримати колаборанта. Олексій Ременюк, не припинивши до ладу діалог із ДПС-никами, вдавив педаль газу, навіть трохи протягнувши одного з поліцейських по дорозі.

Замість довідки. Олексій Ременюк народився 12 січня 1956 року на Житомирщині. Майже все життя був тісно пов’язаний із Кримом — навчався у місцевому сільськогосподарському інституті, здобув освіту економіста-організатора сільгоспвиробництва. Також на півострові він служив та працював. Встиг відзначитися і в Білгородській області рф. У 2006 році він очолював "Партію політики путіна", яка у грудні 2008 року була перейменована на "Русь єдина".

Один із календарів партії Ременюка

Із 2018 року Ременюка було внесено на сайт зрадників України "Миротворець".

Сторінка Ременюка на "Миротворці"

Раніше "Телеграф" показував, як виглядало місце аварії, в якій нібито загинув гауляйтер Херсонщини Кирило Стремоусов.

Цікаво, що користувачі соцмереж пов’язали його смерть з наступною заявою військового командування Росії про відхід військ на лівий берег Дніпра.