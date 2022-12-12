Не знаю, как выжила Дорофеева: военный подколол певицу из-за новой песни (видео)

Слова песни вырвали из контекста, но получилось смешно

Новая песня Нади Дорофеевой "Щоб не було", записанная в дуэте с ресторатором и ее новым парнем Михаилом Кацуриным, стала хитом среди украинцев, но вместе с тем вызвала и ряд ироничных комментариев.

Военные и жители прифронтовых территорий, находящиеся в действительно опасных условиях, посмеиваются над словами из песни "Мы выжили", задаваясь вопросом, — а где же выживала певица?

Стоит заметить, что на самом деле песня не о войне, а об отношениях, но если вырвать слова "Мы выжили" из контекста, то ситуация выглядит и правда довольно забавной.

Так, украинский военный опубликовал под звуки песни Дорофеевой видео в TikTok о том, как спал в пакете в степи под артобстрелом из-за того, что его блиндаж затопило.

"Не знаю, как выжила Дорофеева, рядом не видел", — написал он.

Также подобные видео опубликовали жительницы прифронтового Орехова Запорожской области и Херсона, который много месяцев пробыл в оккупации и сейчас почти каждый день находится под обстрелом:

Надя Дорофеева уже ответила на тренд, напомнив, что песня о другом: "Я безгранично благодарна вам и каждому, кто сейчас боронит Украину. В песне я не ставлю себя в один ряд с вашим трудом. Песня о другом. Берегите себя".

Украинцы же шутят в комментариях, что на самом деле песня о том, как Дорофеева с Кацуриным "выжили" Дантеса, — певца и бывшего мужа Нади.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что за Санта-Барбара произошла между Дорофеевой, Кацуриным и Дантесом.