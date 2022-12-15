"Хочу жити": стало відомо, скільки російських військових готові здатися в полон ЗСУ

З деякими мобілізованими та військовослужбовцями росії вже проводяться необхідні роботи

З моменту старту українського державного проекту "Хочу жити" понад чотири тисячі російських військових заявили, що хочуть здатися в полон Збройним силам України.

З багатьма російськими військовослужбовцями та мобілізованими, які подали заявки на добровільне здавання в український полон, вже проводяться необхідні роботи, щоб ця процедура пройшла для них безпечно. Про це речник державного проекту "Хочу жити" Віталій Матвієнко розповів в ефірі FREEДOМ.

"Щодо кількості звернень… З моменту старту проекту "Хочу жити" воно становить понад 4300. В основному військовослужбовці російської федерації або частково мобілізовані цікавляться про те, як здатися в полон. Або вже ті, хто вже прийняв рішення здатися в полон, і ми з ними спілкуємося, проводимо всі необхідні роботи для того, щоб добровільне здавання в полон пройшло безпечно", — сказав Матвієнко.

Для довідки: Проект "Хочу жити" є єдиним центром прийому звернень військовослужбовців росії щодо здачі в полон, який був створений у вересні 2022 року. Проект покликаний допомогти військовослужбовцям росії (які не бажають брати участь у війні, яку рф розв’язала проти України) безпечно здатися в полон українським Збройним силам і зберегти своє життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що перший російський мобілізований, який здався в полон, розповів усю правду про армію Росії.