"Хочу жить": стало известно, сколько российских военных готовы сдаться в плен ВСУ

С некоторыми мобилизованными и военнослужащими рф уже проводятся необходимые работы

С момента старта украинского государственного проекта "Хочу жить" более четырёх тысяч российских военных заявили, что хотят сдаться в плен Вооруженным Силам Украины.

Со многими российскими военнослужащими и мобилизованными, подавшими заявки на добровольную сдачу в украинский плен, уже проводятся необходимые работы, чтобы эта процедура прошла для них безопасно. Об этом спикер государственного проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко рассказал в эфире FREEДОМ.

"Что касается количества обращений… С момента старта проекта "Хочу жить" оно составляет более 4300. В основном военнослужащие российской федерации либо частично мобилизованные интересуются о том, как сдаться в плен. Либо уже те, кто уже принял решение сдаться в плен, и мы с ними общаемся, проводим все необходимые работы для того, чтобы добровольная сдача в плен прошла безопасно", — сказал Матвиенко.

Для справки: Проект "Хочу жить" представляет собой единый центр приема обращений военнослужащих рф по сдаче в плен, который был создан в сентябре 2022 года. Проект призван помочь военнослужащим рф (не желающим участвовать в войне, которую россия развязала против Украины) безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным силам и сохранить свою жизнь.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что первый российский мобилизованный, сдавшийся в плен, рассказал всю правду об армии россии.