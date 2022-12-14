Війна — день 294: в Україні відновлюється електропостачання, ЗСУ б’ють по тилах окупантів

Оперативно про головне 14 грудня

Вторгнення російських військ в Україну триває 294 дні. Україна збільшує генерацію електроенергії, завдяки чому знижуються періоди відключення світла в областях країни. Тим часом на фронті ЗСУ активно "прасують" артилерією скупчення техніки та живої сили противника.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 14 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням .

00:00 До енергоблоків захопленої російськими агресорами найбільшої атомної станції в Європі Запорізької АЕС підключають мобільні котельні на дизельному паливі для запобігання замерзанню критичних систем станції, повідомили у МАГАТЕ.

З даними за 11 грудня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 291: окупанти обстрілюють Україну та отримують "бавовни" у відповідь

Інформація за 12 грудня доступна у зведенні: Війна — день 292: важкі бої за Бахмут, ЗСУ мають успіхи на Луганщині

Про те, що відбувалося 13 грудня, можна дізнатися у матеріалі: Війна — день 293: окупанти зазнають величезних втрат, але тиснуть під Бахмутом