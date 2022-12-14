Перевіряють навіть Чорнобаївку: СБУ нагрянули до УПЦ МП у дев’яти областях України (фото)

Більшість священнослужителів співпрацюють із представниками СБУ

Допоки у Верховній Раді обмірковують можливість повністю заборонити діяльність Української православної церкви (Московського патріархату), СБУ продовжує безпосередньо перевіряти храми цієї організації. У середу, 14 грудня, правоохоронці здійснили візити до священнослужителів одразу дев’яти областей.

Більше деталей повідомляє пресслужба СБУ. Зазначимо, що контррозвідувальні заходи торкнулися Херсонської, Рівненської, Чернівецької, Закарпатської, Миколаївської, Львівської, Житомирської, Волинської та Сумської областей.

Представники відомства працюють над тим, щоб уберегти населення від провокацій, пов’язаних із російською пропагандою, і унеможливити використання церков як осередків ідей "русского міра". За участю представників церкви співробітники СБУ оглядають територію та приміщення храмів — шукають людей, які можуть бути причетними до завданню шкоди державності України, а також заборонені предмети, у тому числі російську друковану продукцію.

СБУ працюють

Як уже згадувалося, перевірки проводяться одразу у кількох регіонах. На Закарпатті правоохоронці працюють у Кафедральному Свято-Воздвиженському соборі та Свято-Покровській церкві Ужгорода, у Чернівецькій області – у Свято-Іоанно-Богословському Хрещатицькому чоловічому монастирі та Свято-Успенському чоловічому монастирі. Також проводяться слідчі дії на Рівненщині: у жіночому монастирі Іверської ікони Божої Матері урочища "Юзефін" та Свято-Успенському чоловічому монастирі; на Волині — у Святогірському Успенському Хімненському ставропігійному жіночому монастирі.

Ретельно перевіряється кореспонденція

Працюють правоохоронці та з технікою

Не оминули і південь країни — на Миколаївщині СБУ перевіряють чоловічий монастир Святих рівноапостольних Костянтина та Олени, а на Херсонщині — церкву Ікони Казанської у легендарній Чорнобаївці. Працюють правоохоронці і на Сумщині — у роменських Свято-Духівському кафедральному соборі та Архідіяконо-Стефанівській церкві.

Ідуть обшуки також у Львівській області — у Свято-Троїцькому храмі, храмі преподобного Амфілохія Почевського (м. Мостиська), Церкві Покрови Пресвятої Богородиці (м. Борислав). Також серйозні заходи торкнулися Житомирщини: Кафедрального збору Різдва Христового у Коростені та овруцьких Свято-Преображенського кафедрального собору, Овруцько-Коростенської єпархії, Свято-Васильєвського собору і Свято-Васильєвського жіночого монастиря.

Раніше "Телеграф" розповідав, як пройшли нещодавні обшуки на території одного із храмів УПЦ МП у Борисполі.

Також ми інформували про результати перевірок релігійних установ на території одразу 13 областей.